PUAM de ANSES en mayo 2025: cuánto se cobra con el bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto actualizado de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) correspondiente a mayo de 2025, incluyendo el pago del bono extraordinario que sigue vigente este mes. Esta prestación, dirigida a personas mayores de 65 años que no alcanzan los aportes necesarios para una jubilación tradicional, tendrá un nuevo valor gracias al último ajuste por inflación.

¿Cuánto se cobra por la PUAM en mayo 2025?

Con el incremento del 3,73% aplicado sobre el haber mínimo jubilatorio, el monto base de la PUAM se fijó en $237.185,39. A esto se le suma el bono de refuerzo de $70.000, que continúa vigente durante este mes.

Por lo tanto, en mayo de 2025, los beneficiarios de la PUAM cobrarán un total de:

PUAM base: $237.185,39

$237.185,39 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $307.185,39

¿Cómo se paga el bono?

Este refuerzo económico se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El bono no es remunerativo, por lo que no genera aportes ni descuentos, y no modifica el cálculo de futuras prestaciones.

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES?

La PUAM está destinada a personas que:

Tienen 65 años o más

No cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación

No reciben ninguna otra jubilación, pensión o retiro

Son argentinos nativos o naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjeros con residencia legal por el mismo período

Cómo tramitar la PUAM

La solicitud se realiza a través de las oficinas de ANSES con turno previo, o bien desde la plataforma digital del organismo. Una vez aprobada, la persona comienza a cobrar mensualmente esta pensión, que representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, y que se complementa, cuando corresponde, con los bonos extraordinarios dispuestos por el Gobierno.

Con esta medida, el objetivo de ANSES es garantizar un piso de ingresos para los adultos mayores que no pudieron completar sus años de aportes, reforzando su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.