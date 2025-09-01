Próximo feriado en Argentina: cómo queda septiembre 2025

Septiembre suele descolocar a más de uno: empiezan a surgir planes de escapadas, los colegios reorganizan actividades y los calendarios laborales se mueven con feriados y puentes. En ese contexto, muchas personas buscan si hay descanso oficial este mes y cuál será el próximo feriado para aprovecharlo con tiempo.

Cómo queda septiembre 2025: ¿hay feriados nacionales?

En septiembre 2025 no hay feriados nacionales incluidos en el calendario oficial. Por eso, durante todo el mes no habrá fines de semana largos por asuetos nacionales.

Días no laborables por festividades religiosas en septiembre

Aunque no hay feriados nacionales, sí hay días no laborables para quienes profesan la religión judía, conforme a la Ley 27.399. En 2025, Rosh Hashaná va del lunes 22/9 al atardecer al miércoles 24/9 al atardecer (no se trabaja para esa comunidad). Iom Kipur se celebra del miércoles 1/10 al atardecer al jueves 2/10 al atardecer. Estos días no aplican de forma general al resto de la población.

Resumen rápido de septiembre Feriados nacionales: ninguno

ninguno No laborables (comunidad judía): Rosh Hashaná 22–24 de septiembre (al atardecer)

¿Cuál es el próximo feriado nacional?

El próximo feriado nacional llega en octubre y trae fin de semana largo: el Gobierno trasladó el feriado del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” del domingo 12/10 al viernes 10/10. Así, el descanso será del viernes 10 al domingo 12 de octubre.

Qué fines de semana largos quedan después de septiembre

Viernes 10 al domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el traslado del 12 de octubre al viernes 10 .

fin de semana largo por el al . Viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos): definido por decreto para 2025, pensado para dinamizar el turismo. Se combina con el feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, de modo que ese mes también arma descanso extendido.

Por qué todos están buscando esto ahora

Planificación de viajes y reservas: con la confirmación del traslado de octubre , muchas familias y grupos buscan cerrar alojamiento y transporte a mejores precios antes de que suban.

con la confirmación del , muchas familias y grupos buscan cerrar a mejores precios antes de que suban. Calendarios laborales y escolares: al no haber feriados en septiembre, la organización del mes es “normal”, y el foco pasa a octubre para coordinar guardias, bancos y turnos en días de feriado.

Guía práctica para no perderte

Si trabajás en comercio o servicios: septiembre no altera la jornada por feriados; prepará el staff para octubre si tu zona suele recibir turismo.

septiembre no altera la jornada por feriados; si tu zona suele recibir turismo. Si sos del interior y pensás viajar: el fin de semana del 10 al 12 de octubre pinta como el próximo “pico” de movimiento; anticipá compras y reservas.

Calendario express de septiembre 2025

Fecha Tipo Alcance Todo septiembre Sin feriados nacionales General (todo el país) 22–24/9 (al atardecer) Rosh Hashaná No laborable solo para comunidad judía

Lo que viene

10/10 (viernes): feriado nacional trasladado → fin de semana largo

feriado nacional trasladado → 21/11 (viernes): día no laborable con fines turísticos ya dispuesto por decreto

Este panorama te deja septiembre libre de feriados nacionales y te marca con claridad cuándo preparar el próximo descanso para exprimirlo al máximo.