Golpe al bolsillo: La Provincia de Buenos Aires quita subsidios a casi 80.000 usuarios ¿Quiénes?

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció hoy un cambio drástico en la política tarifaria que afectará a 79.500 usuarios residenciales. En un movimiento coordinado para alinear las cuentas provinciales con el nuevo esquema de energía que impulsa la Nación, se confirmó la eliminación total de la tarifa social y los subsidios provinciales para aquellos hogares situados en urbanizaciones privadas.

La noticia llega en un momento sensible para el bolsillo de los bonaerenses, justo antes del cierre de año, y marca el fin de una era de asistencia generalizada para ciertos sectores.

Quiénes pierden el subsidio: el mapa del ajuste bonaerense

La medida, comunicada por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, tiene un destinatario claro: los usuarios de alto poder adquisitivo o aquellos que residen en zonas que, según la nueva normativa, no califican para recibir ayuda estatal.

El recorte afecta a dos grandes grupos dentro de la Provincia:

Gran Buenos Aires (AMBA): Unos 66.900 usuarios que dependen de las distribuidoras Edenor y Edesur perderán el beneficio.

Unos que dependen de las distribuidoras Edenor y Edesur perderán el beneficio. Interior de la Provincia: Unos 12.600 hogares en áreas reguladas por las cooperativas y distribuidoras bajo la órbita del OCEBA también dejarán de recibir la ayuda.

El dato clave: Si vivís en un barrio cerrado, country o urbanización privada, a partir del consumo de enero vas a pagar la tarifa plena, sin bonificaciones provinciales.

¿Qué pasa con la Tarifa Social para los sectores vulnerables?

Esta es la mayor preocupación para miles de familias que hoy están categorizadas como Nivel 2 (bajos ingresos). El Gobierno Nacional avanza con la eliminación de esta categoría tal como la conocemos para pasar a un sistema de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF).

Ante este escenario, la Provincia advirtió que muchos usuarios podrían perder el subsidio nacional automáticamente. Sin embargo, se lanzó un “paracaídas” para evitar que los sectores más vulnerables queden a la intemperie.

La Provincia se comprometió a sostener la Tarifa Social Provincial, pero con una condición obligatoria: el reempadronamiento.

Guía urgente: cómo mantener el subsidio en 2026

Si sos un usuario de ingresos bajos o medios y temés perder la ayuda, prestá atención a los siguientes pasos. La continuidad del subsidio ya no será automática para muchos casos.

Revisá tu categoría: Chequeá en tu última factura si figurás como N2 o N3. Atención al cambio nacional: La Nación eliminará la categoría N2. Si no hacés nada, podrías pasar a pagar tarifa plena. El trámite en OCEBA: El Gobierno bonaerense habilitará un registro especial en el sitio web del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) para que los usuarios que cumplan los requisitos puedan anotarse y seguir recibiendo la ayuda provincial, independientemente del recorte nacional.

Tabla de impacto estimado desde Enero 2026