Provincia de Buenos Aires: ARBA lanzó un nuevo sistema con IA y drones que detecta construcciones no declaradas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha dado un salto tecnológico definitivo en su lucha contra la evasión fiscal. Con el lanzamiento del sistema M2, el organismo bonaerense integra inteligencia artificial y tecnología de drones para fiscalizar el territorio provincial de manera automática. Esta medida busca identificar metros cuadrados construidos que no han sido reportados, afectando directamente la base imponible del Impuesto Inmobiliario.

Cómo funciona el sistema M2 de ARBA

A diferencia de los operativos tradicionales que dependían de inspecciones presenciales aleatorias, el sistema M2 es un ecosistema digital de alta precisión. Su funcionamiento se basa en tres pilares tecnológicos:

Imágenes satelitales de alta resolución: ARBA adquiere capturas constantes del territorio que permiten comparar la evolución de cualquier parcela a lo largo del tiempo.

Vuelos estratégicos con drones: Estos dispositivos se despliegan en zonas específicas para obtener imágenes de detalle donde los satélites encuentran inconsistencias, permitiendo ver estructuras ocultas o niveles de terminación.

Inteligencia Artificial (IA): El software analiza los patrones de las imágenes y detecta automáticamente movimientos de tierra, piscinas nuevas, ampliaciones o edificios terminados que no figuran en la base de datos catastral.

El titular de ARBA, Cristian Girard, señaló que esta tecnología permite detectar de forma temprana el desarrollo inmobiliario, especialmente en sectores de alta capacidad contributiva, asegurando que el proceso sea “prácticamente sin errores”.

Zonas prioritarias de fiscalización en 2026

Si bien el sistema tiene alcance sobre toda la provincia, los operativos actuales están haciendo foco en los municipios de mayor crecimiento urbano y zonas de veraneo. Durante enero de 2026, los controles se han intensificado en:

Costa Atlántica: Mar Chiquita, Pinamar, Cariló y Mar del Plata.

Barrios cerrados y countries: Especialmente en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires (Pilar, Escobar, Canning y Tigre).

Especialmente en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires (Pilar, Escobar, Canning y Tigre). Nuevos desarrollos inmobiliarios: Edificios de propiedad horizontal que ya cuentan con habitantes pero que tributan como terrenos baldíos.

Hasta la fecha, el organismo ha logrado detectar más de 20 millones de metros cuadrados construidos sin declarar en gestiones recientes, de los cuales una gran parte ya ha sido incorporada a la emisión impositiva.

El proceso de notificación y regularización 100% online

Una de las mayores novedades del sistema M2 es que toda la gestión se realiza de manera remota. Si la IA detecta una anomalía en su propiedad, el procedimiento es el siguiente:

Notificación Digital: El contribuyente recibe un aviso que incluye la foto del inmueble detectada por el dron o satélite.

Acceso a la plataforma: Se proporciona un enlace donde el propietario puede visualizar las construcciones identificadas por el sistema.

Descargo o Aceptación: El sistema permite realizar descargos automatizados si existe un error, o bien validar la información en línea.

El sistema permite realizar descargos automatizados si existe un error, o bien validar la información en línea. Declaración Jurada Web: Si la construcción es real, el usuario debe completar la Declaración Jurada Web de Avalúo para regularizar su situación de forma voluntaria.

Multas y consecuencias por no declarar mejoras

La normativa vigente establece que los propietarios tienen la obligación de declarar cualquier modificación o ampliación en sus parcelas hasta 30 días después de que la obra esté en condiciones de habitabilidad.

Las sanciones por omitir este trámite se dividen según el perfil:

Viviendas unifamiliares: Multas proporcionales a los metros cuadrados no declarados y retroactividad en el cobro del impuesto inmobiliario.

Desarrolladores y empresas: Las penalidades son significativamente mayores para edificios en altura o complejos comerciales que no hayan actualizado su estado catastral.

Guía rápida: Cómo declarar una construcción ante ARBA

Para evitar recargos y multas, los contribuyentes pueden adelantarse a la detección del sistema M2 realizando la declaración voluntaria: