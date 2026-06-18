Provincia: ¿cuándo empiezan oficialmente las vacaciones y cuántos días dura?

A medida que avanzan los meses más fríos del año, la expectativa por el receso escolar de mitad de término comienza a crecer con fuerza entre los estudiantes y sus familias.

Planificar un viaje, coordinar los días de licencia en el trabajo o simplemente organizar la rutina del hogar requiere conocer con certeza las fechas estipuladas por las autoridades de educación.

La fecha exacta del inicio de las vacaciones de invierno

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por las carteras educativas del país, el receso invernal comenzará formalmente el lunes 20 de julio de 2026.

Al caer el inicio de la semana el día 20, la actividad en los establecimientos educativos se mantendrá de manera regular hasta la tarde del viernes 17 de julio.

Cuántos días durará el receso escolar de mitad de año

Fiel a lo establecido por las normativas vigentes, el período de descanso invernal tendrá una duración exacta de dos semanas corridas.

Los alumnos y el personal docente dispondrán de un total de 14 días de pausa total para recargar energías de cara a la segunda mitad del ciclo lectivo.

El día definitivo del regreso a las aulas

El retorno formal a las aulas y el reinicio del dictado de clases está fijado para el lunes 3 de agosto de 2026, reactivando el calendario académico.

Se recomienda a los tutores y familias prever los horarios de transporte y organización institucional durante los días previos para evitar contratiempos en el regreso.

Qué pasa con las asignaciones y los programas de apoyo escolar

Durante las dos semanas que dure el receso, los distintos planes de asistencia alimentaria vinculados a los comedores de los colegios mantendrán guardias especiales.

Los programas de sostenimiento económico y becas escolares seguirán sus cronogramas de pago habituales sin sufrir ningún tipo de interrupción ni demoras por las vacaciones.

Asimismo, las mesas de exámenes previas y las instancias de recuperación de contenidos se reprogramarán de forma automática para las semanas posteriores al reinicio de clases.