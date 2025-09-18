Pronóstico del tiempo en la Provincia de Buenos Aires: preparate para los cambios primaverales

Ignacio Hernández
TORMENTA

La Provincia de Buenos Aires siempre nos sorprende con su clima variado, especialmente en esta época del año cuando la primavera empieza a asomarse. Si estás planeando un asado en el patio, un viaje a la costa o simplemente querés saber si llevar paraguas al laburo, es clave estar al tanto de lo que se viene. Con la transición de invierno a primavera, los días se alargan, pero las lluvias y los vientos no se despiden tan fácil. Acá te contamos todo lo que necesitás saber sobre el pronóstico actualizado, basado en datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo está el clima hoy en la Provincia

Ciclón en el horizonte: tormentas y vientos intensos azotarán Buenos Aires desde el martes 19

Hoy, 18 de septiembre de 2025, el día arranca con algo de inestabilidad en varias zonas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la temperatura mínima es de 17°C y la máxima llega a 22°C, con vientos del noreste que soplan a unos 15-25 km/h. Hay chances de lluvias aisladas por la mañana, pero el cielo se va despejando hacia la tarde. Si vivís en La Plata o alrededores, esperá condiciones similares, aunque con un poco más de humedad que puede hacer que se sienta más pesado.

Hacia el sur, como en Mar del Plata, el termómetro marca entre 15°C y 20°C, con nubosidad variable y posibilidad de chaparrones leves. En Bahía Blanca, el pronóstico indica mínimas de 14°C y máximas de 21°C, pero cuidado con los vientos que podrían intensificarse por la noche. Para el interior, tipo Tandil o el noroeste bonaerense, las temps oscilan de 13°C a 19°C, con un día mayormente soleado pero fresco al atardecer.

Pronóstico extendido para los próximos días

La Plata enfrenta un sábado fresco con cielo despejado y vientos de hasta 22 km/h

Mirando hacia adelante, el fin de semana trae más acción. Mañana viernes 19, en gran parte de la provincia, las temperaturas suben un poco: mínimas alrededor de 16°C y máximas hasta 23°C en el AMBA, pero con tormentas aisladas que podrían complicar los planes al aire libre. El sábado 20, bajan un toque a 16-20°C, y se esperan tormentas fuertes hasta la noche, especialmente en el sur y centro.

Para el domingo 21, justo cuando arranca la primavera oficial, el clima se estabiliza con cielos parcialmente nublados y temps de 15-22°C. La semana que viene, del lunes 22 al miércoles 24, predominan los días soleados con máximas subiendo a 24-25°C, pero ojo con las mínimas que siguen frescas por las noches, rondando los 12-14°C. Hacia el jueves 25, podría volver algo de inestabilidad con probabilidades de lluvia del 40-60% en zonas costeras.

Acá te dejamos una tabla con el pronóstico detallado para los próximos 7 días en el AMBA, como referencia principal:

DíaMínima (°C)Máxima (°C)Condiciones principalesProbabilidad de lluvia
Jueves 181722Nubosidad variable, lluvias aisladas30%
Viernes 191623Tormentas aisladas50%
Sábado 201620Tormentas fuertes70%
Domingo 211522Parcialmente nublado20%
Lunes 221424Mayormente soleado10%
Martes 231325Soleado5%
Miércoles 241225Nubosidad increasing15%

Estos datos se actualizan constantemente, así que si tenés un evento importante, chequeá el SMN para las últimas novedades.

Diferencias por zonas en la provincia

La Provincia de Buenos Aires es enorme, y el clima no es el mismo en todos lados. En el norte, como en San Nicolás o Pergamino, predominan las condiciones más templadas con influencias del Río de la Plata, lo que trae más humedad y chances de niebla matutina. Acá, las lluvias suelen ser más frecuentes, impactando en el tránsito y las actividades diarias.

Hacia el centro, en lugares como Olavarría o Azul, el pronóstico es más seco, con vientos del oeste que refrescan el ambiente. Si estás en el campo, esto afecta directamente a la agricultura: con las recientes alertas, los productores de soja y maíz están atentos a posibles granizadas.

En el sur y la costa, el mar modera las temperaturas, pero las tormentas pueden ser más intensas. Mar del Plata, por ejemplo, tiene un pronóstico de vientos fuertes este fin de semana, ideales para kitesurf pero riesgosos para la pesca. Bahía Blanca podría ver ráfagas de hasta 50 km/h, así que si planeás un viaje, fijate en las rutas.

Alertas meteorológicas vigentes

Justo ahora, hay alertas amarillas por tormentas fuertes en varias partes de la provincia, incluyendo el AMBA, sur bonaerense y hasta Córdoba limítrofe. Se esperan acumulaciones de lluvia de 20-40 mm, con posible granizo en zonas aisladas. Esto viene del frente frío que entró ayer, y podría extenderse hasta el sábado. Si vivís en áreas propensas a inundaciones, como el conurbano sur, estate atento a los avisos del SMN.

Para el resto de septiembre, el pronóstico trimestral indica temperaturas por encima de lo normal en el norte, con precipitaciones variables. Esto es clave para quienes dependen del clima, como los que trabajan en el campo o planean vacaciones cortas.

Consejos prácticos para manejar el clima bonaerense

Si sos de los que sale temprano, acá van algunos tips para no pasarla mal:

  • Llevá siempre un piloto o paraguas: Con las lluvias impredecibles, mejor prevenir que mojarte entero.
  • Chequeá apps de clima: Usá la del SMN o AccuWeather para alertas en tiempo real; podés configurar notificaciones para tu zona específica.
  • Para el auto o moto: Con vientos fuertes, manejá con cuidado en rutas como la 2 o la 3, donde las ráfagas pueden sorprender.
  • Si hacés deportes al aire libre: Optá por horarios de tarde cuando el sol calienta más, pero evitá las horas pico de tormenta.
  • Para el hogar: Si tenés jardín, protegé las plantas de posibles heladas tardías en el interior.
