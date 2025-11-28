Progresar Trabajo: últimos días para inscribirse a la beca de formación en oficios

Denisse Helman
progresar solicitud cobro 2025

Mientras avanza el cierre del ciclo lectivo y miles de jóvenes buscan alternativas de capacitación para mejorar su acceso al mundo laboral, una de las líneas más importantes del Programa Progresar continúa disponible por tiempo limitado. El Gobierno nacional recordó que la inscripción a Progresar Trabajo permanece habilitada hasta el 30 de noviembre, una oportunidad clave para quienes quieren formarse en oficios y áreas técnicas con alta demanda.

Qué es Progresar Trabajo y a quiénes está dirigido

Progresar Trabajo es una de las tres líneas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), destinada exclusivamente a cursos de formación profesional y oficios, validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). A diferencia de otras líneas, no incluye estudios terciarios ni universitarios.

ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?
Mirá también:

ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?

La beca ofrece un aporte mensual para acompañar trayectorias educativas ligadas a sectores estratégicos, entre ellos:

  • Agroindustria
  • Construcción
  • Energía
  • Economía del conocimiento
  • Gastronomía
  • Turismo
  • Logística
  • Industria automotriz
  • Minería

El beneficio está dirigido a:

  • Jóvenes de 18 a 24 años.
  • Personas de hasta 35 años sin empleo formal.
  • Extranjeros con residencia legal mínima de dos años.

Entre los requisitos principales también se incluyen:

  • No contar con título terciario o universitario previo.
  • No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.
  • Haber realizado la inscripción previa al curso elegido.

Cómo iniciar la inscripción paso a paso

Para acceder a la beca, es necesario estar registrado en Mi Argentina y completar la solicitud desde la plataforma oficial del programa. El proceso es completamente virtual.

Pasos para inscribirte a progresar Trabajo

  • Ingresá a argentina.gob.ar/progresar.
  • Seleccioná la línea Progresar Trabajo dentro de la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. El sistema te redirigirá al login de Mi Argentina.
  • Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña. Los datos personales se completarán automáticamente.
  • Respondé la encuesta obligatoria y cargá tu información académica.
  • Enviá el formulario para finalizar la solicitud.

Una vez completados estos pasos, la inscripción queda registrada en el sistema y se evaluará según los criterios establecidos por el programa.

Qué documentación y datos solicita el sistema

Durante la inscripción, el formulario pedirá información relacionada con:

  • Datos personales (domicilio, estado civil, contacto).
  • Datos educativos, incluyendo el curso seleccionado y la institución que lo dicta.
  • Situación laboral actual.
  • Situación socioeconómica, evaluada a través de la encuesta obligatoria.

Toda la información declarada debe ser verídica, ya que el programa realiza cruces con bases oficiales para validar los datos.

Por qué la inscripción previa al curso es obligatoria

Progresar Trabajo funciona en articulación con instituciones formadoras que deben estar registradas y validadas por INET. Por eso, antes de completar el formulario de beca, es necesario:

  • Haber elegido un curso habilitado.
  • Estar inscripto en la institución correspondiente.

Esto garantiza que las becas se destinen a trayectorias formativas formales y que los estudiantes cuenten con certificaciones oficiales.

ANSES: Nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios
Mirá también:

ANSES: Nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
bono jubilados anses
Calendario de pagos a jubilados en diciembre 2025: cuándo cobrás aguinaldo, bono y aumento
Anses
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
contador muni
Al menos 80 municipios enfrentan serias dificultades para pagar el aguinaldo
Provincia

Más leídas