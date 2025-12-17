Progresar ANSES 2026: Guía completa de inscripción, montos y calendario de pagos

Las Becas Progresar de ANSES representan el apoyo económico fundamental para que miles de jóvenes en Argentina puedan iniciar, continuar o finalizar sus estudios. Con las actualizaciones implementadas por el Ministerio de Capital Humano, es esencial conocer los nuevos requisitos, los montos vigentes y el funcionamiento del sistema de retención para aprovechar al máximo este beneficio educativo.

Montos de las Becas Progresar en 2026

​ Monto total de la beca: $35.000

​ Lo que cobrás en mano (80%): $28.000

​Lo que te retiene ANSES (20%): $7.000 (se cobra todo junto al final del ciclo lectivo cuando presentás el certificado de alumno regular).

El monto de la beca se unifica para la mayoría de las líneas de asistencia, aunque el esquema de cobro efectivo varía según el historial del estudiante:

Los estudiantes de nivel obligatorio y los ingresantes de nivel superior perciben el 80% del total cada mes directamente en su cuenta bancaria. Retenido Acumulado (20%): El 20% restante es retenido por ANSES y se liquida en un único pago anual tras la presentación del certificado de alumno regular y la acreditación de la trayectoria académica.

Los estudiantes avanzados de carreras estratégicas y de la línea Progresar Enfermería pueden acceder al 100% del monto mensual sin retenciones, dependiendo del año de cursada y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Calendario de pagos y fechas de cobro

ANSES distribuye los pagos mensualmente siguiendo un cronograma basado en el último número del DNI.

Calendario de cobro DICIEMBRE 2025:

​DNI 0 y 1: 15 de diciembre

​DNI 2 y 3: 16 de diciembre

​DNI 4 y 5: 17 de diciembre

​DNI 6 y 7: 18 de diciembre

​DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Requisitos para acceder al Progresar 2026

Para inscribirse en cualquiera de las líneas de las becas, se deben cumplir los siguientes criterios:

Edad: Entre 16 y 24 años para la mayoría de los casos. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados en nivel superior y no tiene límite de edad para la carrera de Enfermería.

Entre 16 y 24 años para la mayoría de los casos. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados en nivel superior y no tiene límite de edad para la carrera de Enfermería. Ingresos: Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Nacionalidad: Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos 2 años y DNI.

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos 2 años y DNI. Asistencia Escolar: Es obligatorio ser alumno regular de una institución educativa pública o centro de formación profesional.

Cómo inscribirse paso a paso

La inscripción se habilita en periodos específicos (generalmente marzo y agosto) y se realiza de manera 100% digital:

Acceder a la web oficial de Becas Progresar o la App Progresar+. Completar el formulario de “Datos Personales”. Realizar la “Encuesta” obligatoria (no influye en la selección, pero es requisito para finalizar el trámite). Cargar la información académica en “Datos Académicos”. Confirmar la solicitud y descargar el comprobante.

Certificación y pago del 20% retenido

Para cobrar el dinero acumulado del año anterior, los beneficiarios deben acreditar la regularidad escolar. Para los alumnos de nivel primario y secundario (Progresar Obligatorio), esto se hace mediante la presentación del Formulario PS 2.68 ante las oficinas de ANSES o subiéndolo a la web oficial. En el caso del nivel superior, la acreditación suele ser automática a través del reporte que las universidades envían al sistema.

Cursos de idiomas y beneficios adicionales

Los titulares de las Becas Progresar pueden acceder al Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras. Al finalizar cada nivel de idiomas (como inglés, portugués o francés), el estudiante recibe un incentivo económico extra que se acredita junto con la beca mensual. Estos cursos son gratuitos y se dictan de forma virtual.

Posibles motivos de baja del beneficio

Es fundamental mantener la regularidad para no perder el cobro. Los motivos más frecuentes de suspensión son:

Vencimiento de la vigencia del beneficio sin renovación.

Superar el límite de ingresos familiares por aumentos salariales del grupo conviviente.

No cumplir con la asistencia a los cursos de orientación vocacional (obligatorios para la línea de 16 y 17 años).

Abandono de los estudios o falta de presentación de la documentación requerida por ANSES.

Si tenés dudas sobre tu estado de cobro o querés verificar si tu solicitud fue aprobada, podés consultar la sección “Estado de mi solicitud” en el portal oficial de Progresar.