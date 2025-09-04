banner ad

Programa Hogar de ANSES: quiénes cobran en septiembre 2025 y cómo consultar el pago

Ana Salgueiro
programa hogar anses

El Programa Hogar de ANSES, que subsidia la compra de garrafas a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural, ya tiene confirmado el cronograma de pagos para septiembre 2025. El beneficio alcanza a hogares de todo el país que cumplen con los requisitos de ingresos y residencia establecidos por la Secretaría de Energía.

Fechas de cobro en septiembre 2025

programa hogar mi anses 2025

Los pagos se acreditan según la terminación del DNI, en las mismas fechas que otras prestaciones sociales. El calendario confirmado es el siguiente:

ANSES publicó el calendario de pagos y aumentos para septiembre 2025 ¿Cuándo cobro?
Mirá también:

ANSES publicó el calendario de pagos y aumentos para septiembre 2025 ¿Cuándo cobro?
  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Cómo saber si cobrás este mes

programa-hogar-anses-cobro-aumento

Para consultar si el beneficio está activo, ANSES ofrece distintas opciones:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Mis cobros.
  • Llamar al 0800-222-7376 (línea gratuita de la Secretaría de Energía), opción Programa Hogar.
  • Enviar un correo electrónico a [email protected]

Montos vigentes

El subsidio cubre gran parte del costo de la garrafa de 10 kg, y el valor depende de la zona geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. En los meses de invierno, como septiembre, se otorgan refuerzos adicionales para las provincias más frías y las localidades de la Patagonia.

Requisitos para acceder

  • El hogar no debe contar con conexión a la red de gas natural.
  • Los ingresos familiares no pueden superar 2 salarios mínimos (3 en caso de haber un integrante con discapacidad).
  • En la Patagonia el tope se eleva a 2,8 salarios mínimos (4,2 con discapacidad).
ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite online
Mirá también:

ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite online
ETIQUETAS
Compartir este artículo
El dólar oficial se desploma y el blue cierra en terreno negativo tras acuerdo con el FMI
Qué pasa si el dólar oficial supera los $1400 con las nuevas bandas cambiarias
Sociedad
Inundacion 9 de Julio
Declaran emergencia agropecuaria en 13 distritos bonaerenses por inundaciones
Provincia
Nuevo revés para Milei: Senado dice NO al veto a la Ley de Discapacidad
Nacionales
vuelco camion ruta 205
Accidente en Ruta 205: Volcó un camión cargado con huevos en Lobos
Provincia
caso leon aquino 20250829 2089201
Hoy se conocerá el veredicto por el crimen de León, el bebé torturado y asesinado por sus padres
Provincia
La Justicia confirmó que no podrá recuperar mensajes borrados del celular de Spagnuolo
La Justicia confirmó que no podrá recuperar mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Nacionales
PADRON
A pocos días de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, recomiendan consultar el padrón electoral
Provincia

Más leídas