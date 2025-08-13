Programa Hogar ANSES agosto 2025: requisitos, montos y motivos de suspensión del subsidio

En agosto de 2025, miles de familias argentinas recibirán el pago mensual del Programa Hogar, un beneficio que busca garantizar el acceso al gas envasado en zonas donde la red de gas natural no llega. Este subsidio, administrado por la ANSES, apunta a hogares y organizaciones con ingresos limitados, priorizando a quienes más lo necesitan.

Requisitos para acceder al Programa Hogar ANSES en agosto de 2025

Para recibir el subsidio, es necesario cumplir con ciertos criterios que aseguran que el aporte llegue a los sectores más vulnerables:

No contar con conexión a la red de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. Ingresos mensuales del hogar que no superen el equivalente a dos salarios mínimos (o hasta categoría C de monotributo).

que no superen el equivalente a (o hasta categoría C de monotributo). Si hay un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el límite se eleva a tres salarios mínimos o hasta categoría D.

, el límite se eleva a o hasta categoría D. En provincias patagónicas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) y Patagones (Buenos Aires), el tope es de 2,8 salarios mínimos o categoría D; con discapacidad, sube a 4,2 salarios mínimos o categoría E.

Cuánto se cobra por el Programa Hogar ANSES en agosto de 2025

El monto mensual lo define la Secretaría de Energía y varía según:

Ubicación del hogar (mayor monto en zonas frías).

(mayor monto en zonas frías). Cantidad de integrantes (hogares con más de cinco personas reciben más).

(hogares con más de cinco personas reciben más). Época del año, con incrementos en los meses de mayor consumo de gas como el invierno.

En regiones como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Patagones, o en zonas incluidas en la Ley 27.637, el beneficio se incrementa para compensar las bajas temperaturas.

Cómo saber si cobrás el Programa Hogar ANSES en agosto de 2025

Para confirmar si el pago fue asignado este mes, podés:

Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social.

con tu CUIL y clave de la seguridad social. Ir a la sección “Mis cobros” y verificar el estado del beneficio y el monto disponible.

El sistema te mostrará si recibirás el subsidio y la fecha exacta de acreditación.

Causas por las que pueden suspender el pago en agosto de 2025

El cobro puede ser suspendido si se detecta alguna de las siguientes situaciones:

Exceso de ingresos respecto a los límites permitidos.

respecto a los límites permitidos. Conexión a la red de gas natural sin informar a ANSES.

sin informar a ANSES. Cobro duplicado por más de un integrante del hogar.

por más de un integrante del hogar. Medidor de gas activo en el domicilio.

en el domicilio. No cobro por tres meses consecutivos, lo que provoca la baja automática.

En cualquiera de estos casos, será necesario regularizar la situación en ANSES para volver a acceder al programa.

Qué es el Programa Hogar ANSES

El Programa Hogar es una política pública que garantiza el acceso al gas envasado a familias de bajos recursos y a organizaciones sociales sin fines de lucro. El subsidio cubre parte del costo de garrafas de 10, 12 o 15 kilos, permitiendo a los beneficiarios afrontar el gasto en épocas de mayor consumo energético.