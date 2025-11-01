Profundo pesar en Castelli por el fallecimiento de un bebé de 2 meses

Una triste noticia conmociona a la comunidad de Castelli. Este sábado por la mañana, un bebé de apenas dos meses de vida falleció antes de arribar al nosocomio local, según confirmaron fuentes al medio Castelli Diario.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 horas, cuando una pareja que reside en las inmediaciones del barrio “El Matadero” llegó de urgencia al hospital con su pequeño hijo, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Fuentes médicas informaron que, pese a los esfuerzos del personal de guardia, el bebé llegó sin vida. La situación generó profundo dolor y consternación entre familiares, allegados y vecinos del sector.

De acuerdo a lo informado, la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento, caratulando el caso como “averiguación de causales de muerte”.