Problemas con la página AFIP: ¿Está caída hoy 30 de julio de 2025?

Si intentás acceder a la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el nuevo nombre de la ex AFIP, y no podés, no estás solo. Miles de usuarios en Argentina reportan que la página de ARCA está caída o con fallas el 30 de julio de 2025. En este artículo te explicamos qué está pasando, por qué puede estar caída la página de ARCA, qué hacer si tenés trámites pendientes y cómo mantenerte informado sobre el estado del servicio.

¿Está caída la página de AFIP hoy?

El 30 de julio de 2025, a las 12:38, se han recibido múltiples reportes de usuarios indicando que la página de ARCA (ex AFIP) no funciona correctamente. Algunos mencionan que no pueden iniciar sesión con su Clave Fiscal, mientras que otros enfrentan errores al intentar acceder a servicios como la emisión de facturas electrónicas o la consulta de deudas. Un comunicado oficial de @ARCA_informa en X, publicado hoy, confirma que están experimentando problemas con los sistemas de ARCA y trabajan para reactivarlos a la brevedad.

⚠️ Momentáneamente estamos experimentando problemas con los sistemas de ARCA. Estamos trabajando para activarlo a la brevedad. pic.twitter.com/l2a5mugK9b — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) July 30, 2025

Causas comunes de que la página de ARCA esté caída

Las fallas en la página de ARCA pueden deberse a varios factores:

Mantenimiento programado : ARCA realiza actualizaciones periódicas en sus servidores, lo que puede causar interrupciones temporales.

: ARCA realiza actualizaciones periódicas en sus servidores, lo que puede causar interrupciones temporales. Sobrecarga de servidores : Con millones de usuarios intentando acceder al mismo tiempo, el sistema puede saturarse, especialmente en fechas cercanas a vencimientos fiscales.

: Con millones de usuarios intentando acceder al mismo tiempo, el sistema puede saturarse, especialmente en fechas cercanas a vencimientos fiscales. Problemas técnicos : Fallos en la infraestructura tecnológica, como servidores quemados o errores de software, son reportados frecuentemente.

: Fallos en la infraestructura tecnológica, como servidores quemados o errores de software, son reportados frecuentemente. Compatibilidad con navegadores: Algunos usuarios enfrentan problemas si usan versiones desactualizadas de Chrome, Firefox u otros navegadores.

¿Qué hacer si la página de AFIP no funciona?

Si necesitás realizar un trámite urgente y la página de ARCA está caída, seguí estos pasos:

Esperá un tiempo : Las fallas suelen resolverse en pocas horas. Intentá acceder más tarde.

: Las fallas suelen resolverse en pocas horas. Intentá acceder más tarde. Usá la app de ARCA : Si la web no anda, la aplicación móvil a veces funciona. Asegurate de tenerla actualizada.

: Si la web no anda, la aplicación móvil a veces funciona. Asegurate de tenerla actualizada. Probá otro navegador : Cambiá a modo incógnito o usá Firefox o Edge si Chrome falla.

: Cambiá a modo incógnito o usá Firefox o Edge si Chrome falla. Borralo caché : Limpiá el historial y las cookies de tu navegador para solucionar problemas de carga.

: Limpiá el historial y las cookies de tu navegador para solucionar problemas de carga. Contactá a ARCA: Llamá al 0800-999-2347 o usá el chat en línea si el problema persiste.

Si tenés un vencimiento cercano, documentá el inconveniente (capturás de pantalla) para justificar demoras en tus presentaciones.

Servicios afectados cuando ARCA está caída

Los problemas suelen impactar en herramientas clave como:

Clave Fiscal : Dificultad para iniciar sesión o generar códigos.

: Dificultad para iniciar sesión o generar códigos. ARCA : Emisión de facturas electrónicas y remitos no disponibles.

: Emisión de facturas electrónicas y remitos no disponibles. Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) : Consulta de deudas o generación de VEP interrumpida.

: Consulta de deudas o generación de VEP interrumpida. Factura Electrónica: Impide facturar para monotributistas y responsables inscriptos.

¿Cómo saber si ARCA está caída en tiempo real?

Para estar al tanto del estado de la página de ARCA:

Downdetector : Revisá los reportes de usuarios en tiempo real en downdetector.com.ar.

: Revisá los reportes de usuarios en tiempo real en downdetector.com.ar. Redes sociales : Seguí la cuenta oficial @ARCA_informa en X para actualizaciones. El último comunicado confirma problemas actuales.

: Seguí la cuenta oficial @ARCA_informa en X para actualizaciones. El último comunicado confirma problemas actuales. Sitio oficial: Consultá avisos en www.argentina.gob.ar/arca, aunque a veces los anuncios llegan tarde.

Experiencias de usuarios el 30 de julio de 2025

Hoy, muchos contribuyentes expresan su frustración en redes sociales. Algunos reportan que la página lleva horas sin funcionar, afectando sus actividades diarias como facturación o consulta de deudas. Otros sugieren que el problema podría deberse a la transición de AFIP a ARCA, lo que podría estar generando ajustes técnicos. El comunicado oficial de ARCA en X refuerza que están trabajando en la solución.

Consejos para evitar problemas futuros

Actualizá tu equipo : Usá un navegador y sistema operativo actualizados.

: Usá un navegador y sistema operativo actualizados. Tené un plan B : Guardá copias de tus datos y usá la app como respaldo.

: Guardá copias de tus datos y usá la app como respaldo. Seguí los vencimientos: Planificá tus trámites para evitar depender de la web en el último momento.

¿Qué pasa si no puedo hacer un trámite por la caída de ARCA?

Si la página está caída y perdés un vencimiento, podés presentar un reclamo formal en ARCA. Indicá la fecha y hora del problema, junto con pruebas (como capturas de pantalla), para evitar multas o intereses. El organismo suele considerar estas situaciones si se demuestra que el fallo fue de su sistema.

¿Cuándo volverá a funcionar la página de ARCA?

No hay un horario exacto de restablecimiento, pero según el comunicado de @ARCA_informa, están trabajando para reactivar los sistemas a la brevedad. Históricamente, estos inconvenientes se resuelven en un plazo de 3 a 5 horas. Seguí los canales oficiales para confirmaciones. Si el problema persiste más allá de hoy, podría indicar un fallo mayor que requiera más tiempo.