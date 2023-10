Revelaron cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6 y el número sorprendió a todos

El Quini 6 es uno de los sorteos más importantes de nuestro país y mucha gente participa de él todas las semanas, por eso llamó mucho la atención el comentario de un reconocido economista.

Federico Alonso escribió: “Hace un tiempo un amigo me preguntó cuales eran las probabilidades de ganar el Quini 6, que en estos días tiene un pozo de 1250 millones de $. Se puede saber con estadística simple: la probabilidad es de 1 en 9.366.819. Espero que las agencias no me hagan desaparecer. Los quiero”.

Las respuestas de los cibernautas

El cálculo del economista se volvió viral en las redes sociales y generó una gran cantidad de memes al respecto:

Sí apostas una vez por día desde los 20 años hasta los 85 años, serían 23.725 veces.

Saca tus conclusiones de lo lejos que estás en probabilidades de ganarlo.

Creo que sólo 1 persona de 40 que hagan esto durante 65 años, puede ganarlo.

