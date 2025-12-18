Presupuesto 2026: qué cambios proyecta ANSES para jubilados, pensiones y AUH

Las planillas anexas del Presupuesto 2026 ofrecen una lectura anticipada sobre el rumbo de la política previsional y social. Más allá de los anuncios formales, los números proyectados permiten observar cómo evolucionaría la cantidad de beneficiarios de las principales prestaciones que administra la ANSES, en un escenario que combina continuidad normativa con recortes silenciosos en la cobertura.

Qué propone el dictamen de La Libertad Avanza para los jubilados

El dictamen impulsado por La Libertad Avanza (LLA) ratifica el esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24. Según este criterio, las jubilaciones y pensiones se ajustan mensualmente por inflación, sin aumentos extraordinarios ni recomposiciones adicionales.

Con esta fórmula, los haberes de enero de 2026 ya quedan definidos por la inflación de noviembre de 2025, que rondaría el 2,47%.

En este marco:

La jubilación mínima superaría los $349.000 , sin refuerzos.

superaría los , sin refuerzos. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total podría acercarse o superar los $419.000, en caso de mantenerse vigente.

El dictamen no incorpora nuevos bonos ni mecanismos de compensación por pérdida de poder adquisitivo.

La propuesta alternativa de Unión por la Patria

Uno de los dictámenes de minoría fue presentado por el bloque de Unión por la Patria y cuenta con media sanción de Diputados desde junio de 2025. La iniciativa plantea un enfoque distinto, con medidas de emergencia para recomponer ingresos.

Entre los puntos centrales se destacan:

Aumento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones de ANSES.

para todas las jubilaciones y pensiones de ANSES. Elevación del bono de $70.000 a $110.000 , con actualización mensual por inflación.

de $70.000 a , con actualización mensual por inflación. Restitución por dos años de la moratoria previsional, para quienes no alcanzan los 30 años de aportes.

La aplicación de estas medidas quedó sujeta al tratamiento del Senado y a eventuales vetos del Poder Ejecutivo.

El dictamen intermedio de Provincias Unidas

Un tercer despacho, impulsado por bloques provinciales y fuerzas minoritarias, propone un esquema mixto de actualización. El eje es combinar inflación y salarios formales para evitar desfasajes prolongados.

La propuesta incluye:

Actualización por IPC y RIPTE .

. Una recomposición anual en marzo que contemple el 50% de la diferencia positiva entre salarios e inflación del año anterior.

El objetivo declarado es sostener el poder adquisitivo sin introducir saltos discrecionales en los haberes.

Fuerte recorte en las pensiones no contributivas por invalidez

El ajuste más significativo aparece en las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laborativa. Las proyecciones oficiales muestran una caída marcada en la cantidad de beneficiarios.

Según el Presupuesto:

Beneficiarios estimados en 2025: 1.133.549 .

. Proyección para 2026: 977.943 .

. Reducción: 155.606 personas, equivalente al 13,7%.

Estas pensiones están destinadas a personas que no pueden trabajar por razones de salud y carecen de ingresos suficientes. Desde el Ejecutivo señalan que la baja responde a revisiones de compatibilidad, auditorías y controles administrativos, aunque el impacto concreto implica que miles de personas dejarían de percibir su único ingreso.

Menos beneficiarios en jubilaciones y pensiones

El sistema previsional en su conjunto también muestra una contracción. El Presupuesto 2026 proyecta una leve pero sostenida reducción en la cantidad total de beneficiarios.

Los números oficiales indican:

Promedio anual 2025: 7.520.637 beneficiarios .

. Proyección 2026: 7.501.700 beneficiarios .

. Caída: 18.937 personas, un 0,25% menos.

Aunque el porcentaje es bajo, marca un quiebre en una tendencia histórica de crecimiento asociada al envejecimiento poblacional.

La AUH también muestra una baja en la cobertura

La Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de protección social, también presenta una reducción proyectada en la cantidad de niños y adolescentes alcanzados.

De acuerdo con las planillas oficiales:

Beneficiarios promedio en 2025: 4.113.370 .

. Proyección para 2026: 4.096.069 .

. Diferencia: 17.301 beneficiarios menos, un 0,42%.

El Gobierno sostiene que la AUH sigue siendo prioritaria y atribuye la variación a cambios demográficos y mayor formalización laboral. Desde la oposición, en cambio, advierten que la baja se produce en un contexto de pobreza infantil elevada y deterioro del ingreso real, lo que vuelve más sensible cualquier reducción en la cobertura.