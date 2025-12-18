Presupuesto 2026: el oficialismo avanza con dictamen y cambios que tensan el debate en Diputados

El tratamiento del Presupuesto 2026 volvió a colocar al Congreso en el centro de la escena política. En una jornada marcada por cruces, reproches y definiciones de último momento, el oficialismo aceleró los tiempos parlamentarios con el objetivo de llegar al recinto con los números necesarios para avanzar en la media sanción, mientras la oposición cuestiona el contenido y la forma del proyecto.

Avance del dictamen en comisión

El Gobierno nacional decidió impulsar el dictamen del Presupuesto 2026 en una única reunión de comisión, que se llevó a cabo este martes. Apenas iniciado el encuentro, el oficialismo hizo circular el texto del dictamen, lo que generó sorpresa entre varios bloques.

Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), su jefe Gabriel Bornoroni sostuvo que la intención es obtener dictamen favorable de manera inmediata para “darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo” y mostrar previsibilidad económica.

Cambios al proyecto original enviado por el Ejecutivo

Durante el debate quedó claro que el proyecto que se discute no es idéntico al enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre, ni al que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre. Ante los pedidos de explicación de la oposición, Bornoroni confirmó que hubo modificaciones, aunque evitó detallar los cambios punto por punto.

Más tarde se conocieron las principales alteraciones incluidas en el nuevo texto, que generaron fuertes cuestionamientos.

Qué leyes se eliminan en el Presupuesto 2026

El proyecto actual incorpora el artículo 75, que establece la derogación de normas sancionadas previamente por el Congreso. Entre los puntos más sensibles se encuentran:

Derogación de la ley de emergencia en Discapacidad (ley 27.793) .

. Eliminación de la ley de financiamiento de las universidades nacionales (ley 27.795) .

. Supresión de partidas específicas vinculadas al Hospital Garrahan, aunque el Gobierno sostiene que ese compromiso ya fue cumplido.

Estas definiciones despertaron una fuerte reacción de sectores académicos, sanitarios y de la oposición política.

Cambios económicos y sociales incluidos en el dictamen

Además de las derogaciones, el proyecto que llegará al recinto introduce modificaciones estructurales en variables clave del esquema económico y social:

Indexación del tipo de cambio a la inflación .

. Eliminación de la indexación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Supresión de la actualización automática de otras Asignaciones Familiares.

Estos puntos fueron señalados como centrales por los bloques opositores al momento de fundamentar su rechazo.

La respuesta de la oposición y los dictámenes alternativos

Desde Fuerza Patria, su presidente Germán Martínez criticó duramente la estrategia del oficialismo y confirmó que presentarán un dictamen y un proyecto propios. Según explicó, el Gobierno es responsable de no haber tenido Presupuesto en 2024 y 2025, lo que —según su visión— permitió un manejo discrecional de los recursos.

Entre las principales objeciones planteadas por ese espacio se destacan:

Rechazo al artículo 30 , que elimina el 6% destinado al financiamiento educativo.

, que elimina el 6% destinado al financiamiento educativo. Propuesta de garantizar los fondos para la educación técnica .

. Oposición a la eliminación de partidas sociales sensibles.

Martínez remarcó que “por cada tema habrá una propuesta alternativa” y adelantó que no acompañarán ni el Presupuesto ni la ley de Inocencia Fiscal.

Los números del dictamen y el camino al recinto

Al momento de cerrar el debate en comisión, el oficialismo logró el dictamen de mayoría con 28 firmas, que incluyen a:

La Libertad Avanza.

PRO.

UCR.

MID.

Producción y Trabajo.

Elijo Catamarca.

Innovación Federal.

Independencia.

Dentro de ese total, 6 firmas fueron con disidencias. En paralelo, la ley de Compromiso Fiscal también obtuvo dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

El dictamen de minoría de Fuerza Patria reunió 18 firmas, a las que se suma el dictamen alternativo del interbloque Unidos. Con este escenario, el oficialismo llega al recinto con los proyectos listos para buscar la media sanción del Presupuesto 2026 en la sesión prevista para el miércoles.