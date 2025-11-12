Préstamos personales: noviembre trae opciones de Banco Nación, BBVA y Banco Provincia

Ignacio Hernández
Los préstamos personales se posicionan como una opción relevante para quienes necesitan enfrentar gastos imprevistos o financiar proyectos. En noviembre de 2025, entidades bancarias como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen diversas líneas de crédito, ajustadas a las necesidades de los solicitantes.

¿Cuáles son las características del préstamo personal del Banco Nación?

El Banco Nación ha lanzado un préstamo exclusivo para aquellos que perciben sus haberes a través de la entidad, diseñado tanto para empleados como para contratos de locación de servicios.

Características principales:

  • Otorgado en pesos con destino libre.
  • Posibilidad de solicitar nuevamente una vez cancelado el 10% del capital.
  • Cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del cliente.

Requisitos:

  • No superar la edad jubilatoria al completar el pago.
  • Cobrar haberes en Banco Nación o vía Sistema Nacional de Pagos.
  • Aceptar la modalidad de débito automático para la cancelación.

Condiciones:

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $100.000.000
  • Plazo: hasta 72 meses
  • Sistema de amortización: francés

Tasas vigentes a noviembre de 2025:

  • TNA: 67%
  • TEA: 91,93%
  • CFT con TNA: 81,07%
  • CFT con TEA: 119,13%

¿Qué ofrece el préstamo personal de BBVA?

El BBVA destaca por ofrecer préstamos personales tanto a trabajadores registrados como independientes, con montos que varían según la vía de gestión elegida.

Montos disponibles:

  • Hasta $40.000.000 si se gestiona de manera online.
  • Hasta $70.000.000 en sucursal.

Condiciones financieras:

  • TNA: entre 138% y 141%
  • TEA: entre 269,23%
  • Plazo: entre 6 y 60 meses
  • Cuota: hasta el 30% del ingreso neto
  • Sistema: francés, tasa fija

Requisitos:

  • Edad entre 18 y 74 años.
  • Ingreso mínimo: $308.200 mensuales.
  • Antigüedad laboral: 3 meses si se cobran haberes en BBVA; 1 año si no se acreditan; 2 años para monotributistas o comerciantes.

Cómo solicitarlo:

  1. Ingresar a la web de BBVA y usar el simulador.
  2. Seleccionar monto y plazo.
  3. Completar datos y enviar la solicitud.
  4. Si es aprobado, el dinero se acredita de inmediato.

¿Cuál es la oferta del Banco Provincia en noviembre de 2025?

El Banco Provincia mantiene activas sus líneas de crédito personales en noviembre, dirigidas a empleados públicos, privados y jubilados que cobran haberes en la entidad.

Montos:

  • Hasta $50.000.000, sujeto a análisis crediticio.

Condiciones:

  • Plazo: hasta 72 meses
  • TNA fija: 98%
  • Ejemplo: un préstamo de $100.000 a 72 meses implica cuotas desde $8.680,95
  • Acreditación en menos de 24 horas

Requisitos:

  • Ser cliente del banco.
  • Percibir haberes o tener convenio activo.
  • Trámite 100% digital.

Pasos:

  1. Ingresar a BIP Móvil o Home Banking.
  2. Activar Token.
  3. Seleccionar “Solicitar Préstamo”.
  4. Definir monto y plazo.
  5. Confirmar la operación.
  6. Si es aprobado, el dinero se acredita el mismo día.
