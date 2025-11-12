Préstamos personales: noviembre trae opciones de Banco Nación, BBVA y Banco Provincia

Los préstamos personales se posicionan como una opción relevante para quienes necesitan enfrentar gastos imprevistos o financiar proyectos. En noviembre de 2025, entidades bancarias como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen diversas líneas de crédito, ajustadas a las necesidades de los solicitantes.
¿Cuáles son las características del préstamo personal del Banco Nación?
El Banco Nación ha lanzado un préstamo exclusivo para aquellos que perciben sus haberes a través de la entidad, diseñado tanto para empleados como para contratos de locación de servicios.
Características principales:
- Otorgado en pesos con destino libre.
- Posibilidad de solicitar nuevamente una vez cancelado el 10% del capital.
- Cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del cliente.
Requisitos:
- No superar la edad jubilatoria al completar el pago.
- Cobrar haberes en Banco Nación o vía Sistema Nacional de Pagos.
- Aceptar la modalidad de débito automático para la cancelación.
Condiciones:
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $100.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- Sistema de amortización: francés
Tasas vigentes a noviembre de 2025:
- TNA: 67%
- TEA: 91,93%
- CFT con TNA: 81,07%
- CFT con TEA: 119,13%
¿Qué ofrece el préstamo personal de BBVA?
El BBVA destaca por ofrecer préstamos personales tanto a trabajadores registrados como independientes, con montos que varían según la vía de gestión elegida.
Montos disponibles:
- Hasta $40.000.000 si se gestiona de manera online.
- Hasta $70.000.000 en sucursal.
Condiciones financieras:
- TNA: entre 138% y 141%
- TEA: entre 269,23%
- Plazo: entre 6 y 60 meses
- Cuota: hasta el 30% del ingreso neto
- Sistema: francés, tasa fija
Requisitos:
- Edad entre 18 y 74 años.
- Ingreso mínimo: $308.200 mensuales.
- Antigüedad laboral: 3 meses si se cobran haberes en BBVA; 1 año si no se acreditan; 2 años para monotributistas o comerciantes.
Cómo solicitarlo:
- Ingresar a la web de BBVA y usar el simulador.
- Seleccionar monto y plazo.
- Completar datos y enviar la solicitud.
- Si es aprobado, el dinero se acredita de inmediato.
¿Cuál es la oferta del Banco Provincia en noviembre de 2025?
El Banco Provincia mantiene activas sus líneas de crédito personales en noviembre, dirigidas a empleados públicos, privados y jubilados que cobran haberes en la entidad.
Montos:
- Hasta $50.000.000, sujeto a análisis crediticio.
Condiciones:
- Plazo: hasta 72 meses
- TNA fija: 98%
- Ejemplo: un préstamo de $100.000 a 72 meses implica cuotas desde $8.680,95
- Acreditación en menos de 24 horas
Requisitos:
- Ser cliente del banco.
- Percibir haberes o tener convenio activo.
- Trámite 100% digital.
Pasos:
- Ingresar a BIP Móvil o Home Banking.
- Activar Token.
- Seleccionar “Solicitar Préstamo”.
- Definir monto y plazo.
- Confirmar la operación.
- Si es aprobado, el dinero se acredita el mismo día.