Préstamos para jubilados: ¿Cómo solicitar hasta $50.000.000?

En el inicio de 2026, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la banca pública cuentan con opciones de financiamiento que alcanzan montos históricos. Tanto el Banco Provincia como el Banco Nación han actualizado sus líneas de créditos personales, permitiendo el acceso a capital de libre destino con trámites 100% digitales y tasas competitivas frente al mercado privado.

A continuación, el detalle completo de los requisitos, montos y pasos para acceder a estos préstamos durante el mes de enero.

Banco Provincia: créditos de hasta $50 millones y acreditación rápida

El Banco Provincia mantiene activa su línea de préstamos precalificados a través de sus canales digitales. El gran atractivo de esta opción es la velocidad: una vez aprobada la solicitud, el dinero se acredita en la cuenta en menos de 24 horas.

Monto máximo: hasta $50.000.000.

hasta $50.000.000. Plazo de devolución: se puede financiar en 12, 24, 36, 48, 60 y hasta 72 meses.

se puede financiar en 12, 24, 36, 48, 60 y hasta 72 meses. Tasa de interés: para enero 2026, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en torno al 98%.

para enero 2026, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en torno al 98%. Relación cuota-ingreso: el valor de la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos del jubilado.

el valor de la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos del jubilado. Requisitos: percibir haberes en la entidad y tener activado el Token de seguridad en la aplicación.

Cómo solicitarlo paso a paso:

Ingresar al Home Banking BIP o a la aplicación BIP Móvil.

Ir a la sección de “Préstamos”.

Seleccionar “Solicitar Préstamo”.

Definir el monto deseado y el plazo de cuotas.

Confirmar la operación con el Token.

Banco Nación: las tasas más bajas del mercado para el sector previsional

El Banco Nación (BNA) se posiciona como la opción más económica en términos de intereses para quienes cobran allí su jubilación. Con una TNA significativamente menor a la del resto del sistema financiero, el BNA ofrece dos modalidades de descuento.

Monto máximo: hasta $50.000.000 para quienes elijan el sistema de débito en cuenta o descuento directo de haberes.

hasta $50.000.000 para quienes elijan el sistema de débito en cuenta o descuento directo de haberes. Plazo de devolución: hasta 72 meses (6 años).

hasta 72 meses (6 años). Tasas vigentes: la entidad maneja una TNA preferencial de entre el 45% y 55% para jubilados que perciben sus haberes en el banco.

la entidad maneja una TNA preferencial de entre el 45% y 55% para jubilados que perciben sus haberes en el banco. Relación cuota-ingreso: la afectación máxima es del 35% del haber neto.

la afectación máxima es del 35% del haber neto. Exclusiones: esta línea específica no incluye a beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) o asistenciales.

Cómo solicitarlo paso a paso:

Descargar o ingresar a la aplicación BNA+.

Entrar a la sección “Tu Banco” y luego a “Préstamos”.

Indicar el monto solicitado y el destino de los fondos.

Validar los datos y enviar la solicitud para evaluación crediticia.

Comparativa de cuotas: ¿cuánto se paga hoy?

Para tener una referencia clara, por cada $100.000 solicitados en el Banco Provincia a un plazo estándar, la cuota inicial estimada ronda los $8.680. En el Banco Nación, debido a su tasa más baja, el impacto mensual por el mismo monto es notablemente inferior, lo que permite a los jubilados acceder a capitales mayores sin comprometer tanto su ingreso mensual.

Datos clave a tener en cuenta en enero 2026

Es fundamental recordar que, con la eliminación de los créditos directos de ANSES mediante el Decreto 421/2025, la banca pública se ha convertido en el principal refugio financiero para los adultos mayores.

Antes de solicitar cualquier crédito, se recomienda verificar que el haber mínimo de enero (fijado en $349.299,32 más el bono de $70.000) sea suficiente para cubrir el porcentaje de afectación que exige cada banco. Además, el trámite presencial sigue disponible en las sucursales para aquellos que no se sientan cómodos con las aplicaciones móviles, aunque el monto máximo puede variar según el canal de atención.