Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

En un escenario laboral donde la finalización de contratos y los despidos temporales siguen presentes, contar con un ingreso de respaldo mientras se busca una nueva oportunidad resulta fundamental. En ese marco, la ANSES mantiene vigente una asistencia destinada a quienes quedaron sin empleo y cumplen determinadas condiciones.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico mensual que otorga la ANSES a trabajadores que se encuentran desocupados de manera involuntaria y transitoria. El objetivo es acompañar al beneficiario durante el período en el que intenta reinsertarse en el mercado laboral.

El trámite requiere turno previo, que puede solicitarse a través de Atención Virtual o de forma presencial en una oficina de ANSES.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

De acuerdo con la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo, este beneficio alcanza a distintos perfiles de trabajadores.

Pueden solicitarlo:

Trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa .

. Personas cuyo contrato laboral haya finalizado.

Trabajadores desvinculados por causas externas a su voluntad.

a su voluntad. Trabajadores de la construcción, despedidos sin causa o por finalización de obra.

Quienes acceden a esta prestación también pueden gestionar la Asignación Familiar por Desempleo, que incluye asignaciones por hijo, prenatal, matrimonio, adopción y la Ayuda Escolar Anual.

Requisitos para solicitar la prestación por desempleo

La ANSES exige cumplir con un mínimo de aportes, que varía según la modalidad de trabajo.

Los requisitos principales son:

Trabajadores permanentes : al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato.

: al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días con aportes en el último año antes de finalizar la relación laboral.

Cumplir estas condiciones es clave para que el beneficio sea otorgado.

Cómo se determina el monto y la duración del beneficio

El monto a cobrar y la cantidad de cuotas no es igual para todos los beneficiarios. La prestación puede extenderse entre 2 y 12 cuotas, según el historial laboral.

Para el cálculo se consideran:

Los ingresos percibidos en los últimos 3 años.

en los últimos 3 años. Los meses trabajados con aportes .

. La edad del solicitante.

En el caso de los trabajadores mayores de 45 años, la prestación se extiende por 6 meses adicionales.

Cómo y dónde se cobra la Prestación por Desempleo

Una vez aprobado el trámite, la ANSES coordina el pago a través del sistema bancario.

El proceso incluye:

Apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social , gestionada por ANSES.

, gestionada por ANSES. Cobro del beneficio por ventanilla bancaria .

. Entrega de una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos.

Si el beneficiario ya percibía otra prestación de ANSES en una cuenta bancaria, el pago se deposita en esa misma cuenta. En caso de contar con una cuenta personal, se puede solicitar al banco que la convierta en Cuenta de la Seguridad Social para recibir el fondo de desempleo.