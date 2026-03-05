Preocupación en Las Flores: Una empresa despidió trabajadores tras frenar su actividad con FATE

En las últimas horas se confirmó que una empresa de la ciudad bonaerense de Las Flores que realizaba trabajos y prestaba servicios para la compañía FATE S.A. debió despedir a más de diez trabajadores como consecuencia de la paralización de la actividad vinculada a esa firma.

Según pudo saberse, durante estos días los empleados comenzaron a recibir los correspondientes telegramas de despido, situación que generó una fuerte preocupación tanto entre las familias afectadas como en distintos sectores productivos de la ciudad.

La empresa florense mantenía desde hace tiempo una relación comercial sostenida con FATE, por lo que el cese de las tareas y la caída en la actividad impactaron directamente en su estructura laboral, obligando a la firma a reducir su plantel de trabajadores.

El caso vuelve a poner en evidencia el efecto dominó que pueden generar las interrupciones en la actividad de grandes compañías sobre pequeñas y medianas empresas que dependen de contratos o trabajos tercerizados.

En este contexto, la caída de la demanda y la paralización de la producción derivaron en una medida inmediata que terminó afectando el empleo local.

Desde el entorno de los trabajadores despedidos se expresó incertidumbre por el futuro laboral, especialmente en medio de un escenario económico complejo y con limitadas posibilidades de reubicación en el corto plazo dentro del mercado laboral de la región.

La situación genera preocupación en Las Flores, donde el entramado productivo local suele depender en gran medida de contratos con empresas de mayor escala, lo que vuelve más vulnerable al empleo ante cualquier freno en la actividad industrial.