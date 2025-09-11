Preocupación en Chascomús: buscan a un joven desaparecido desde hace más de diez días

Intensamente se busca en Chascomús como también en ciudad cercanas a Juan Gabriel Parisotti, un joven de 22 años que no tiene contacto con su familia desde fines de agosto. La denuncia fue difundida mediante redes sociales y posteriormente radicada la respectiva denuncia policial.

Parisotti es de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene cabello corto oscuro, tez trigueña, bigote notorio y un tatuaje de cruz en el antebrazo izquierdo. Desde que se perdió su rastro, las fuerzas de seguridad y vecinos de la zona han desplegado operativos de búsqueda y solicitado la colaboración de la ciudadanía.

Las autoridades instan a quien tenga datos sobre su ubicación a comunicarse de inmediato a los siguientes números:

103 (Centro de Monitoreo Municipal)

(Centro de Monitoreo Municipal) 911 (Emergencias)

(Emergencias) 02241-422515 (Estación de Policía Comunal Chascomús)

(Estación de Policía Comunal Chascomús) 2241-590003 (SubDDI Chascomús)

En caso de tratarse de otra ciudad, recomiendan acercarse a la comisaría más cercana para aportar cualquier información. La investigación continúa bajo estricta coordinación entre las fuerzas locales y provinciales.