Potenciar Trabajo (Volver al Trabajo): fechas de cobro confirmadas, montos y bono en diciembre 2025

Si sos beneficiario de los programas que reemplazaron al antiguo Potenciar Trabajo (ahora divididos en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social), diciembre es un mes clave. Con las fiestas de fin de año cerca, la duda principal es cuándo se acredita el dinero y si el Gobierno Nacional pagará un bono extraordinario o aguinaldo.

En este artículo te detallamos las fechas exactas, los montos oficiales congelados y cómo verificar si tu beneficio sigue activo en la plataforma de Capital Humano.

¿Cuándo cobro Potenciar Trabajo en diciembre 2025?

El Ministerio de Capital Humano mantiene la lógica de pagos habitual para este mes. La acreditación del dinero para ambos programas (tanto Volver al Trabajo como Acompañamiento Social) se realiza el quinto día hábil del mes.

Fecha de cobro: Viernes 5 de diciembre de 2025.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria (CBU) asociada a tu tarjeta de débito del Banco Nación o la entidad que tengas asignada. Si para el final del día viernes no ves el dinero acreditado, tené en cuenta que algunas entidades bancarias pueden demorar hasta 24 horas en reflejar el saldo, o bien el pago podría completarse el siguiente día hábil (lunes 8 o martes 9).

Monto oficial: ¿Cuánto se paga este mes?

A pesar de la inflación acumulada, el Gobierno ha decidido mantener congelados los montos de estos programas sociales durante todo el 2025. Por lo tanto, en diciembre no habrá aumento por movilidad para estas prestaciones específicas.

Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Acompañamiento Social: $78.000

Es importante recordar que este monto es compatible con otras prestaciones de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Si cobrás estas asignaciones, recibirás esos montos por separado en sus fechas correspondientes de calendario.

¿Hay Aguinaldo o Bono de Fin de Año para Potenciar Trabajo?

Esta es la consulta más frecuente. Históricamente, los planes sociales recibían un “bono de fin de año” a modo de aguinaldo, pero la política actual ha cambiado.

Para diciembre de 2025, no se ha oficializado el pago de un Medio Aguinaldo (SAC) ni de un bono navideño específico para los titulares de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social. El monto a percibir será únicamente el haber mensual fijo de $78.000.

¡Cuidado con la desinformación! Es posible que leas sobre montos superiores a los $500.000 en algunos portales. Esa cifra corresponde a la suma combinada de una familia numerosa que cobra AUH, Tarjeta Alimentar, Complemento Leche y el ex Potenciar Trabajo todo junto, pero no significa que el plan social haya aumentado.

Cómo saber si sigo activo en el programa

Debido a las auditorías constantes y cruces de datos que realiza el Ministerio de Capital Humano, muchos usuarios temen haber sido dados de baja. Para quedarte tranquilo y verificar que tu liquidación está lista, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio Mi Argentina o a la app Mi ANSES. Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Andá a la sección “Mis Cobros”. Buscá el período Diciembre 2025.

Si figura la prestación “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”, el pago está confirmado. Si aparece algún mensaje de “Suspensión” o “Incompatibilidad”, deberás consultar presencialmente en ANSES o a través del canal de denuncias y reclamos del Ministerio.

Requisitos para no perder el cobro en 2026

Para seguir cobrando el próximo mes, recordá que es fundamental cumplir con los nuevos requisitos de validación de datos que exige la Secretaría de Trabajo: