Plan Verano 2026: dónde están los generadores que buscan evitar cortes de luz en la provincia de Buenos Aires

Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento sostenido del consumo eléctrico, la provisión de energía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. En este contexto, el Gobierno bonaerense puso en marcha un operativo especial que busca anticiparse a los picos de demanda y reducir el impacto de posibles fallas en el servicio durante los meses más exigentes del año.

En qué consiste el Plan Verano eléctrico

Por cuarto año consecutivo, la provincia de Buenos Aires implementa el Plan Verano, un esquema que refuerza la generación eléctrica en puntos considerados críticos de la red. El objetivo es evitar cortes de luz en zonas donde la infraestructura de transporte no alcanza a cubrir la demanda que se registra durante el verano.

El plan se basa en la instalación de unidades de generación móvil que permiten producir energía directamente en los lugares donde el sistema llega a su límite, una estrategia que mejora la estabilidad del suministro en momentos clave.

Por qué se instalan generadores en puntos estratégicos

Los estudios técnicos realizados sobre la red eléctrica provincial identifican zonas donde la capacidad de los transformadores y cables resulta insuficiente ante picos de consumo. Cuando la demanda supera ese umbral, no es posible transportar más energía desde otros puntos.

Para cubrir ese déficit, la provincia alquila unidades de generación de rápida activación, que se encienden cuando la empresa transportadora detecta que el sistema está llegando a su máxima capacidad. Estas unidades son gestionadas a través de la empresa estatal Baesa y operadas por la provincia.

Cuánto tiempo estará vigente el plan

El Plan Verano comenzó a aplicarse desde diciembre y se extenderá hasta mediados de febrero, aunque no se descarta una prolongación hasta marzo si las condiciones climáticas así lo requieren. La duración está directamente vinculada a la evolución de las temperaturas y al comportamiento del consumo eléctrico.

Dónde están los generadores y qué localidades benefician

Las unidades de generación se instalaron en seis nodos estratégicos, con impacto no solo en el municipio donde se ubican, sino también en localidades cercanas.

Carmen de Areco : 4 mw de potencia. Beneficia a Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

: 4 mw de potencia. Beneficia a Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco. 25 de Mayo : 4 mw de potencia. Alcance sobre Bragado y Nueve de Julio.

: 4 mw de potencia. Alcance sobre Bragado y Nueve de Julio. Nueve de Julio : 4 mw de potencia. Cubre también Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

: 4 mw de potencia. Cubre también Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen. Pergamino : 5,7 mw de potencia. Beneficia a Rojas, Junín, Colón y Carabajales.

: 5,7 mw de potencia. Beneficia a Rojas, Junín, Colón y Carabajales. General Viamonte : 4,2 mw de potencia. Alcance en Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O’Brien, Warnes, El Arbolito y Mariano H. Alfonso.

: 4,2 mw de potencia. Alcance en Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O’Brien, Warnes, El Arbolito y Mariano H. Alfonso. Mar del Tuyú: 2,1 mw de potencia. Beneficia a General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.

Municipios sin generadores y obras en marcha

En algunos distritos, las obras de infraestructura eléctrica realizadas en los últimos meses permiten prescindir de los equipos de emergencia.

Mercedes y Bragado cuentan con mejoras que eliminan la necesidad de generadores temporales.

cuentan con mejoras que eliminan la necesidad de generadores temporales. En Chivilcoy, Guaminí y Quequén se desarrollan obras puntuales destinadas a fortalecer el mapa eléctrico provincial.

Estas intervenciones buscan aumentar la capacidad de transporte de energía a mayores distancias, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad del servicio en el mediano plazo, mientras el Plan Verano actúa como una herramienta de contingencia frente a la demanda estacional.