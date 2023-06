Cómo anotarse en el Plan Mi Pieza y cuándo es el próximo sorteo: Últimas novedades

Si estás buscando información sobre cómo anotarte en el Plan Mi Pieza 2023 y conocer cuándo se realizará el próximo sorteo, en este artículo, te brindaremos una guía completa que te ayudará a entender el proceso de inscripción en el programa de vivienda y te mantendrá actualizado sobre las fechas de los sorteos. ¡Sigue leyendo para obtener toda la información!

¿Qué es el Plan Mi Pieza?

El Plan Mi Pieza es un programa implementado por el gobierno nacional que otorga a las personas beneficiarias un subsidio por un monto de hasta $360 mil pesos destinado a realizar reparaciones, mejoras y/o ampliaciones en su vivienda.

Las personas inscriptas ingresarán en un sorteo (el próximo es el octavo) y si resultan beneficiarias primero recibirán el 50% del dinero y deberán iniciar la obra. Luego, el 50% restante, se depositará una vez se validen los avances.

Según informaron, el programa "ya impactó en más de 200.000 mil hogares, con 100.000 obras terminadas y otras 100.000 en ejecución".





¿El dinero del Plan Mi Pieza hay que devolverlo?

No, no hay que devolverlo. Al igual que el Plan Mi Baño se trata de una ayuda económica no reembolsable. Las personas deberán utilizar el dinero para mejorar las condiciones de sus hogares.

Pasos para anotarse en el Plan Mi Pieza 2023

Si estás interesado en inscribirte en el Plan Mi Pieza, a continuación te detallamos los pasos a seguir:

Requisitos: Antes de iniciar el proceso de inscripción, asegúrate de cumplir con los requisitos establecidos por el programa. Entre los requisitos comunes se encuentran:

Ser mujer mayor de edad, con residencia permanente en el país.

Tener un documento de identidad válido.

Residir en un Barrio Popular, registrado en RENABAP.

Poseer un Certificar de Vivienda Familiar emitido por ANSES.

Consulta de convocatorias: Para conocer cuándo se abrirán las inscripciones, debes estar atento/a a las convocatorias del Plan Mi Pieza. Estas convocatorias suelen publicarse en el sitio web oficial del programa. Registro en línea: Cuando se abra la convocatoria, deberás ingresar al sitio web oficial del Plan Mi Pieza y buscar la sección de inscripciones. Allí, completarás un formulario con tus datos personales y responderás algunas preguntas relacionadas con tu situación habitacional. Documentación requerida: Es posible que se te solicite proporcionar documentación adicional para respaldar tu situación económica y habitacional. Asegúrate de tener estos documentos preparados con anticipación para facilitar el proceso de inscripción. Envío del formulario: Una vez que hayas completado el formulario y adjuntado los documentos necesarios, envía el formulario de inscripción según las instrucciones proporcionadas por el programa. Asegúrate de verificar que todos los datos sean correctos antes de enviarlo.

Próximo sorteo del Plan Mi Pieza 2023

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no ha confirmado la fecha exacta de la nueva inscripción al octavo sorteo.

Si estás ansiosa por conocer la fecha del próximo sorteo del Plan Mi Pieza, te recomendamos seguir la cuenta oficial del Ministerio de Desarrollo Social en Twitter, ya que las últimas novedades sobre el programa son difundidas por esta vía.

