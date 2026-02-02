Si tenías planeado bajar a los médanos de Pinamar con tu camioneta, cuatriciclo o UTV en lo que queda de la temporada 2026, detenete. Un fallo judicial histórico emitido este lunes 2 de febrero ha cambiado las reglas del juego de manera drástica. La Justicia bonaerense ordenó el cese inmediato de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”. Ya no se trata solo de multas: la prohibición es total y busca frenar la ola de accidentes graves que marcó este verano.

La Justicia pone un freno definitivo: “Cese inmediato”

Tras el trágico accidente del pasado 12 de enero, donde Bastian, un niño de 8 años, sufrió heridas críticas, el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores dictó una medida cautelar que prohíbe la circulación de vehículos 4×4, UTV, cuatriciclos y motos en los médanos de la zona norte de Pinamar. El fallo es contundente y desestima el argumento histórico de que “es propiedad privada”, priorizando la seguridad pública ante la repetición de siniestros fatales y graves.

El juez Félix Adrián Ferrán determinó que el Estado debe garantizar la integridad física de las personas, por encima de la titularidad de las tierras. Esto significa que, aunque el predio sea privado, al ser de uso público de hecho y masivo, el Municipio debe ejercer su poder de policía e impedir el ingreso de vehículos recreativos.

Multas de hasta $15 millones y secuestro de unidad

El golpe al bolsillo para quienes decidan ignorar esta normativa será devastador. A la prohibición judicial se suma el Decreto Municipal 0104/2026, firmado a mediados de enero, que endureció las sanciones económicas a niveles récord. Las multas se calculan en módulos y, según la gravedad y la reincidencia, pueden escalar hasta cifras millonarias, con reportes que indican techos de hasta 15 millones de pesos.

Además del monto económico, la normativa habilita el secuestro inmediato del vehículo. Las autoridades ya no solo labran el acta, sino que retienen la unidad (UTV, camioneta o cuatriciclo), generando un costo adicional por acarreo y estadía que corre por cuenta del infractor.

Nueva regla de oro: el infractor paga todos los gastos

Quizás el cambio más radical de esta temporada 2026 es la responsabilidad civil y económica. El nuevo decreto establece que el conductor infractor (o el titular del vehículo) deberá hacerse cargo de todos los costos operativos y médicos que genere su imprudencia. Esto incluye:

El costo del despliegue policial y de los equipos de rescate.

El traslado sanitario (ambulancias, helicópteros).

La atención médica en el hospital público, incluyendo internación y cirugías.

La reparación del daño ambiental causado en los médanos.

Básicamente, el municipio de Pinamar dejará de subsidiar con fondos públicos los accidentes provocados por la negligencia en zonas prohibidas. Si chocás en una zona inhabilitada, la factura completa llegará a tu nombre.

¿Qué vehículos están afectados?

La medida judicial es abarcativa y no deja lugar a grises. La prohibición en “La Frontera” alcanza a:

Camionetas 4×4 y vehículos todo terreno.

UTV (Utility Task Vehicles) y “areneros”.

Cuatriciclos de cualquier cilindrada.

Motos de cross y enduro.

La única excepción a la norma son los vehículos de emergencia, seguridad y rescate. Las pruebas de destreza, las “picadas” informales y la circulación recreativa en las dunas quedan, a partir de hoy, fuera de la ley hasta que el Municipio pueda garantizar un plan de seguridad con señalización y controles que satisfagan a la Justicia.

¿Por dónde se puede circular?

Es vital diferenciar entre la circulación en la vía pública y la actividad en los médanos. Los vehículos habilitados para circular en la calle (con patente, seguro y conductor con licencia correspondiente) pueden transitar por las calles de la ciudad respetando las normas de tránsito. Sin embargo, la “bajada a la playa” en la zona norte y el uso de los médanos como pista de carreras o recreación ha quedado vedado.

Si estás en Pinamar, evitá ingresar a La Frontera con tu vehículo. Los controles se han intensificado y la Justicia ha ordenado a la Policía y al Municipio actuar de manera preventiva. La temporada 2026 marca un punto de inflexión: la seguridad se ha puesto por encima de la tradición motorizada.