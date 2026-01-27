Piden cadena de oración por joven de 19 años en estado crítico tras grave accidente en Ruta 2

Familiares y amigos de Emiliano Bello, un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Zárate, solicitaron una cadena de oración por su estado de salud luego del grave accidente automovilístico ocurrido este lunes por la mañana en el kilómetro 86 de la Ruta 2.

Como consecuencia del siniestro, Bello fue trasladado de urgencia al Hospital de Melchor Romero, en el partido de La Plata, donde permanece internado con heridas de gravedad, bajo estricto control médico.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo durante la mañana del lunes, cuando un Volkswagen Gol despistó por causas que aún se investigan y terminó detenido sobre la banquina. En el vehículo viajaban cuatro jóvenes, todos ellos con lesiones de distinta consideración, lo que motivó un importante operativo de emergencia en el lugar.

El automóvil era conducido por Valentino Villalba (19), deportista integrante de la Selección Argentina de BMX Freestyle, quien sufrió politraumatismos.

En tanto, Dilan Joan Clauser (20) presentó politraumatismos y cortes, aunque se encuentra fuera de peligro, mientras que Jeremías Caram (19) resultó con heridas de diversa consideración. Ambos fueron trasladados al Hospital de Chascomús para su atención médica.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas por despiste” y tomó intervención personal del Departamento de la Zona Operativa Vial I de La Plata, junto con efectivos del destacamento de Samborombón, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, el entorno de Emiliano Bello continúa apelando a la solidaridad y al acompañamiento espiritual, pidiendo una cadena de oración por su pronta recuperación.

