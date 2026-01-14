Peligro en la República de los Niños: Alerta roja por cianobacterias ¿Qué precauciones tomar?

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta roja debido a la proliferación de cianobacterias en el lago de la República de los Niños, en la localidad de Gonnet, La Plata. Esta medida, enmarcada en el Sistema de Alerta Temprana (Cianosemáforo), responde a un riesgo alto para la salud humana y animal producto de la acumulación de estos microorganismos.

Las altas temperaturas y la falta de circulación del agua han favorecido la aparición de una capa densa de color verde intenso en la superficie del espejo de agua. Ante este escenario, las autoridades sanitarias y municipales han activado protocolos de seguridad para evitar accidentes y cuadros de intoxicación.

Qué significa la alerta roja y qué está prohibido

La bandera sanitaria roja indica un riesgo alto. Según el protocolo del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, cuando un cuerpo de agua alcanza este nivel, se considera que existe una floración consolidada con toxinas activas.

Prohibición de contacto: No se debe ingresar al agua bajo ninguna circunstancia.

Riesgos para la salud: síntomas a los que estar atentos

Las cianobacterias liberan toxinas que pueden afectar al organismo de diferentes maneras. El contacto o la ingesta accidental pueden provocar:

Problemas gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Especial cuidado con niños y mascotas

Los niños y los animales domésticos son los grupos más vulnerables. Las mascotas, al acercarse a beber o lamerse el pelaje tras mojarse, pueden ingerir altas dosis de toxinas. Si un perro entra en contacto con el agua verde del lago, es fundamental lavarlo inmediatamente con agua potable y evitar que se lama. Si presenta vómitos, temblores o descoordinación, se debe acudir al veterinario de urgencia.

En el caso de los niños, su menor masa corporal hace que la exposición a las toxinas sea más peligrosa, por lo que se recomienda mantenerlos alejados de la orilla y de las zonas donde el viento acumule la “nata” verde, ya que se pueden formar aerosoles perjudiciales.

Recomendaciones para los visitantes

Si tenés planeado visitar la República de los Niños durante los próximos días, seguí estas pautas:

Observar el agua: Si notás una coloración verde brillante, azulada o similar a “yerba dispersa”, evitá acercarte.

Si notás una coloración verde brillante, azulada o similar a “yerba dispersa”, evitá acercarte. Respetar la señalización: Prestá atención a las banderas y carteles informativos colocados por la administración del predio.

Prestá atención a las banderas y carteles informativos colocados por la administración del predio. Consulta médica inmediata: Ante la aparición de cualquier síntoma tras una visita al parque, consultá en el centro de salud más cercano.

El estado del lago se monitorea diariamente y la alerta solo se levantará cuando los niveles de toxicidad desciendan y las condiciones ambientales lo permitan.