Patrullero atropelló a nena de dos años y está internada en grave estado

Una nena de 2 años se encuentra en grave estado tras ser atropellada por un patrullero en la localidad bonaerense de Manuel Alberti. Testigos afirman que la conductora del vehículo estaba “usando el celular” al momento del accidente.

Internación de la menor en terapia intensiva

Gustavo y Matías Ruiz, tíos de la menor identificada como Bianca R., dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y confirmaron que está delicada en la sala de terapia intensiva del Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde fue operada de urgencia debido a un hundimiento de cráneo.

Detalles del accidente y las consecuencias

Los familiares explicaron que “un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque” y que la nena presenta raspones en la cabeza y la cara debido a que la arrastró por el asfalto. El accidente ocurrió en las calles Salta y Anasagasti, frente al domicilio de la víctima.

Denuncias sobre la distracción de la conductora

Los tíos de Bianca denunciaron que la mujer policía que manejaba la camioneta “venía distraída con el celular”. Además, aseguraron que “el acompañante se supone que también usaba el teléfono” en el momento del impacto.

Reacciones de la familia y situación jurídica

Uno de los tíos manifestó que el accidente se produjo por un “descuido” y que no conoce el nombre de la policía involucrada, ni si fue sometida a un control de alcoholemia tras el incidente. “Perdió pelo en el transcurso del choque. Tienen que hacerle resonancia y estudios”, comentaron los familiares sobre el estado crítico de la menor.