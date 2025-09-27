Partidos Premier League hoy: Horarios y dónde ver EN VIVO online

¡La jornada 6 de la Premier League está on fire! Hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, se juega una fecha épica con partidazos que pueden sacudir la tabla. Acá tenés los horarios en hora argentina (ART), los enfrentamientos top, estadísticas clave de cada equipo (basadas en las primeras 5 fechas), y cómo verlos en vivo desde Argentina. Además, el resultado del primer partido y tips para que vivas la acción al mango. ¡Prepárate para goles y drama!
Lo que tenés que saber: cómo ver la Premier League
La Premier League llega a vos gracias a la alianza entre ESPN y Disney+ (Plan Premium), que incluye ESPN y Star+ para streaming total. Todos los partidos en vivo están en Disney+ Premium (sección ESPN o Premier League) y algunos en las señales lineales de ESPN (ESPN, ESPN2, ESPN3).
Dato clave: Disney+ es lo más completo para la fecha entera. Si no tenés, chequeá pruebas gratuitas o paquetes con ESPN en tu cableoperador (Flow, DirecTV, etc.). ¡Olvidate de lo ilegal, que siempre falla en el momento clave!
Partidos de hoy (27/9/2025) – Horarios, dónde verlos y estadísticas clave
Los horarios están en ART (sumale 3 horas al UK time). Confirmados al 27/9/2025, 14:00 ART. Incluyo stats de las primeras 5 fechas: posición actual, goles a favor/contra (GF/GA), forma reciente (últimos 3 partidos) y un dato hot para cada uno. El primer partido ya se jugó…
|Hora (ART)
|Partido
|Dónde ver
|Stats clave (Equipo Local)
|Stats clave (Equipo Visitante)
|08:30
|Brentford vs Manchester United
|Disney+ Premium / ESPN
|Pos: 15°
GF/GA: 8/12
Forma: E D G
Dato: 3 victorias en casa seguidas, Thiago en racha (4 goles).
|Pos: 12°
GF/GA: 10/11
Forma: G E D
Dato: Solo 1 victoria fuera, Amorim bajo presión tras 2 derrotas seguidas.
|11:00
|Chelsea vs Brighton
|Disney+ Premium / ESPN2
|Pos: 8°
GF/GA: 9/7
Forma: D G E
Dato: Invictos en Stamford Bridge (3G 1E), Palmer con 3 asistencias.
|Pos: 6°
GF/GA: 11/9
Forma: G G D
Dato: 4 de 5 sin perder, Mitoma letal en contras (3 goles).
|11:00
|Crystal Palace vs Liverpool
|Disney+ Premium / ESPN
|Pos: 4°
GF/GA: 10/6
Forma: G E G
Dato: Eze en forma (4 goles), solidez defensiva (solo 1 GA en casa).
|Pos: 1°
GF/GA: 15/4
Forma: G G G
Dato: 100% victorias, Salah imparable (6 goles, líder en tabla).
|11:00
|Leeds vs Bournemouth
|Disney+ Premium / ESPN3
|Pos: 10°
GF/GA: 8/8
Forma: G D E
Dato: Regreso triunfal a Premier (3G en 5), Summerville clave (3 goles).
|Pos: 3°
GF/GA: 12/7
Forma: G E G
Dato: Invictos en 4 (2G 2E), Solanke top scorer (5 goles).
|11:00
|Manchester City vs Burnley
|Disney+ Premium / ESPN2
|Pos: 2°
GF/GA: 14/5
Forma: E G G
Dato: Haaland con 7 goles, invictos en Etihad (4G 1E).
|Pos: 19°
GF/GA: 4/13
Forma: D D D
Dato: Promovidos en crisis, 10.5 xGA (esperados goles en contra), defensa vulnerable.
|13:30
|Nottingham Forest vs Sunderland
|Disney+ Premium / ESPN3
|Pos: 18°
GF/GA: 5/12
Forma: E E D
Dato: Sin victorias con Postecoglou (recién asumió), urgidos en casa.
|Pos: 7°
GF/GA: 9/8
Forma: E G E
Dato: Promovidos sólidos (solo 1 derrota), Isak con 4 goles en salidas.
Actualización en vivo: Brentford 3-1 Manchester United (finalizado). Goles: Thiago (8′, 20′), Jensen (81′) para Brentford; Sesko (45′) para United. Stats del partido: Posesión Brentford 42% / United 58%; Tiros: 12-15; xG: 1.99-2.03 (Brentford overperformó). United con 16° derrota en Londres en 25 juegos. ¡Batacazo total!
¿Querés más de un partido? Chequeá alineaciones, lesiones o previews en la app de Disney+ o ESPN.com.ar. Los de las 11:00 arrancan ahora (alrededor de las 14:00 ART); puedo actualizar resultados si me pedís.
Tabla de la Premier League (después de Jornada 5, pre-Jornada 6)
Acá la tabla actual (pre-partidos de hoy). Liverpool lidera con todo, mientras Burnley y Forest luchan abajo. Actualizaciones post-jornada en ESPN o PremierLeague.com.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GA
|Pts
|Forma reciente
|1
|Liverpool
|5
|5
|0
|0
|15
|4
|15
|G G G G G
|2
|Manchester City
|5
|3
|2
|0
|14
|5
|11
|E G G G E
|3
|Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|12
|7
|10
|G E G G D
|4
|Crystal Palace
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|10
|G E G D G
|5
|Arsenal
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|10
|E D G G E
|6
|Brighton
|5
|3
|0
|2
|11
|9
|9
|G G D E G
|7
|Sunderland
|5
|2
|3
|0
|9
|8
|9
|E G E G E
|8
|Chelsea
|5
|2
|3
|0
|9
|7
|9
|D G E G E
|9
|Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10
|7
|8
|G D E G D
|10
|Leeds
|5
|2
|2
|1
|8
|8
|8
|G D E G D
|11
|Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9
|8
|8
|D G E D G
|12
|Manchester United
|5
|2
|1
|2
|10
|11
|7
|G E D G D
|13
|Aston Villa
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|7
|E D G D G
|14
|Fulham
|5
|2
|1
|2
|7
|9
|7
|G E D E D
|15
|Brentford
|5
|2
|0
|3
|8
|12
|6
|E D G D G
|16
|West Ham
|5
|1
|2
|2
|6
|8
|5
|D E G D E
|17
|Everton
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|5
|G D E D D
|18
|Nottingham Forest
|5
|0
|3
|2
|5
|12
|3
|E E D E D
|19
|Burnley
|5
|0
|2
|3
|4
|13
|2
|D D D E D
|20
|Wolves
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|1
|D E D D D
Dato hot de la tabla: Liverpool con +11 en diferencia de goles, ¡imparables! Burnley y Wolves en zona roja, urgidos de puntos.
Cómo ver los partidos en vivo desde Argentina: pasos prácticos
- Disney+ Premium (top para todo):
- Logueate en la app/web (Plan Premium con ESPN).
- Buscá “Premier League” o “ESPN” > partidos en vivo.
- En grande: Chromecast, AirPlay o HDMI.
- TV paga con ESPN:
- Grilla de tu proveedor > ESPN/ESPN2/ESPN3.
- Chequeá programación en ESPN.com.ar.
- Sin suscripción:
- Pruebas de Disney+ (7 días gratis a veces).
- Paquetes ESPN con cable.
- No a piratas: Cortes y riesgos.
- Móvil/tablet:
- App Disney+ > streaming HD.
- Buena conexión (Wi-Fi/5G), bajá calidad si traba.
Tips de hincha para no perderte nada
- Entrá 10-15 min antes: Evitá logins fallidos o buffering.
- Si se corta: Cambiá device, reiniciá app o chequeá conexión.
- Resultados live: Apps como FlashScore, Sofascore o Premier League oficial. En X: @premierleague, @ESPNFutbolArg.
- Ambiente: Bares en Palermo/San Telmo transmiten (ej: The Football Factory). O juntá amigos con birra y asado.
- Repeticiones: Disney+ tiene highlights on-demand post-partido.
Si buscás un partido específico
- Horarios: Siempre ART (no GMT). Confirmá en Disney+ o ESPN app.
- Transmisiones: Top como Palace-Liverpool en ESPN principal; otros en streaming.
- Lesiones/alineaciones: Chequeá previews en ESPN (ej: Salah duda en Liverpool?).
Última hora: resultados y datos calientes
- Brentford 3-1 Man United: Thiago x2, Jensen; Sesko. United falló en xG (2.03 pero solo 1 gol). Amorim en la cuerda floja.
- En juego (14:00 ART+): Los 4 de 11:00 (Chelsea-Brighton, Palace-Liverpool, Leeds-Bournemouth, City-Burnley) arrancan. Forest-Sunderland a las 13:30.
- Pronósticos rápidos: City gana fácil (previews dan 80% fav); Liverpool favorito vs Palace (55% win). Seguí @PremierLeague en X para goles al instante.
En resumen: ¡a rugir con la Premier!
Hoy, Disney+ Premium o ESPN son tu boleto a la gloria. Horarios en ART, stats para apostar (o impresionar), y tabla para soñar con el título.
Fuente: ESPN, PremierLeague.com, actualizado 27/9/2025. Horarios sujetos a cambios.