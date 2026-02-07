Paritarias en Provincia: El rechazo de estatales y docentes al 2% ¿Qué se espera en las próximas semanas?

La negociación salarial en la provincia de Buenos Aires ha entrado en una fase de tensión tras la última oferta presentada por el Gobierno de Axel Kicillof. En un contexto económico marcado por la desaceleración de la inflación pero con una pérdida sostenida del poder adquisitivo, la propuesta del 2% para el mes de febrero fue calificada como insuficiente por los principales gremios del sector público.

El núcleo del conflicto: por qué los gremios dijeron que no

La gestión provincial convocó a los representantes de la Ley 10.430 (estatales) y a los sindicatos docentes (Frente de Unidad Docente Bonaerense) con la intención de dar continuidad a la pauta salarial de 2026. Sin embargo, la oferta de un incremento del 2% no logró convencer a los dirigentes sindicales por tres razones fundamentales:

Pérdida frente a la canasta básica: Los gremios argumentan que los aumentos de los meses previos no han logrado compensar las subas en servicios, transporte y alimentos.

Los gremios argumentan que los aumentos de los meses previos no han logrado compensar las subas en servicios, transporte y alimentos. La brecha inflacionaria: Si bien el Gobierno nacional celebra la baja de la inflación, los sindicatos sostienen que los salarios reales siguen por debajo de los niveles necesarios para cubrir las necesidades básicas.

Si bien el Gobierno nacional celebra la baja de la inflación, los sindicatos sostienen que los salarios reales siguen por debajo de los niveles necesarios para cubrir las necesidades básicas. Cláusulas de revisión: Los representantes de los trabajadores exigen mecanismos de actualización más ágiles que no dependan exclusivamente de convocatorias mensuales discrecionales.

Situación de los estatales y docentes

ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN fueron los primeros en manifestar su disconformidad. Para los estatales, el 2% resulta “simbólico” y no impacta de manera real en los sueldos más bajos del escalafón. Por su parte, los docentes nucleados en SUTEBA y FEB advirtieron que este porcentaje pone en riesgo el inicio de las discusiones de cara al resto del primer semestre.

El Gobierno bonaerense, por su parte, sostiene que la recaudación provincial ha sufrido una caída significativa debido al recorte de transferencias no automáticas por parte del Ejecutivo Nacional y la baja en la actividad económica, lo que limita el margen de maniobra fiscal para ofrecer porcentajes más altos.

Impacto en el bolsillo: ¿Qué pasará ahora?

Tras el rechazo unánime, la paritaria pasó a un cuarto intermedio. Esto significa que las autoridades provinciales deberán analizar una nueva propuesta que pueda ser aceptada o, al menos, considerada para su plebiscito en las bases sindicales.

Para el trabajador público bonaerense, este escenario implica:

Incertidumbre en el cobro: Hasta que no haya un acuerdo firmado, los aumentos no se liquidan, lo que podría retrasar la percepción de mejoras en los haberes de febrero.

Hasta que no haya un acuerdo firmado, los aumentos no se liquidan, lo que podría retrasar la percepción de mejoras en los haberes de febrero. Posibles medidas de fuerza: Aunque todavía no se han anunciado paros, los gremios se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente.

Aunque todavía no se han anunciado paros, los gremios se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. Presión sobre el calendario escolar: Con el ciclo lectivo en el horizonte cercano, la resolución de la paritaria docente se vuelve la prioridad absoluta para garantizar la normalidad en las aulas.

El escenario económico bonaerense

La provincia de Buenos Aires enfrenta un desafío doble. Por un lado, debe responder a la demanda legítima de sus trabajadores en un año que se proyecta complejo para el consumo. Por otro, la administración de Kicillof intenta mantener el equilibrio financiero ante un escenario de “asfixia de fondos” que denuncia constantemente respecto a la Nación.

Este conflicto no es aislado, ya que marca la temperatura de lo que serán las negociaciones en otros sectores y provincias. La cifra del 2% parece ser el techo que intenta imponer la gestión como referencia, pero la resistencia gremial sugiere que el número final deberá estar más cerca de las proyecciones de inflación privada para lograr un consenso.