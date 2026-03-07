Paritarias docentes PBA: Gremios aceptaron el aumento del 7,5% y se garantizan las clases en marzo

El conflicto salarial en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires llega a un acuerdo, garantizando aumentos y estabilidad en el calendario escolar.

Por Denisse Helman
paritaria docentes bonaerenses bono aumento

El conflicto salarial en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires ha llegado a una tregua definitiva. Tras intensas asambleas realizadas este jueves y viernes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— comunicó oficialmente la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof. La medida desactiva la posibilidad de nuevos paros y brinda previsibilidad al calendario escolar tras un inicio de ciclo lectivo con medidas de fuerza de sectores disidentes.

El acuerdo no solo establece porcentajes de suba para los próximos dos meses, sino que incluye cláusulas de resguardo frente a la inflación y refuerzos en conceptos clave como la ayuda escolar.

Los detalles del aumento: porcentajes y tramos

La propuesta aprobada por las bases docentes consiste en un incremento salarial total del 7,5%, calculado sobre los haberes de enero de 2026, que se liquidará en dos etapas consecutivas:

Sueldo docente en Provincia: así quedan los salarios en marzo y abril con la nueva escala
Mirá también:

Sueldo docente en Provincia: así quedan los salarios en marzo y abril con la nueva escala
  • Marzo: Un primer tramo del 5% de aumento.
  • Abril: Un segundo tramo del 2,5% adicional.

Este esquema se complementa con una cláusula de monitoreo y revisión para la primera quincena de mayo. El objetivo es evaluar el impacto real de la suba frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y reabrir la discusión paritaria si el poder adquisitivo muestra un retroceso significativo.

Escala salarial: ¿cuánto cobrará un docente en abril?

Con la aceptación de la oferta, los salarios de bolsillo para los cargos testigo (jornada simple, sin antigüedad) experimentarán las siguientes actualizaciones estimadas para los meses de marzo y abril:

Cargo (Jornada Simple)Sueldo de Bolsillo MarzoSueldo de Bolsillo Abril
Maestro de Grado (Inicial)$800.084$850.053
Maestro de Grado (10 años antig.)$918.000$975.000
Profesor (20 módulos)$1.032.198$1.113.838
Preceptor (Inicial)$685.000$728.000

Para los docentes que desempeñan Jornada Completa, el haber neto en marzo superará los $1.600.000, proyectándose por encima de los $1.700.000 para el mes de abril.

Sueldo docente y estatal en Provincia de Buenos Aires: nuevos montos y fechas de cobro tras el acuerdo
Mirá también:

Sueldo docente y estatal en Provincia de Buenos Aires: nuevos montos y fechas de cobro tras el acuerdo

Refuerzos y Ayuda Escolar 2026

Uno de los puntos determinantes para la aprobación gremial fue la actualización de las asignaciones familiares y el monto de la Ayuda Escolar Anual, fundamentales para afrontar los gastos del inicio de clases.

  • Ayuda Escolar Anual: Se confirmó un pago que ronda los $280.000 por hijo, buscando equiparar los costos de la canasta escolar de este año.
  • Asignaciones Familiares: Los tramos y montos de las asignaciones que paga la Provincia también recibirán un ajuste proporcional al aumento salarial del 7,5%.

Impacto en el calendario y paz escolar

La aceptación gremial permite normalizar la actividad en las más de 20.000 escuelas bonaerenses. Desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) señalaron que el acuerdo refuerza el compromiso de cumplir con los 190 días de clases pautados para este 2026.

Chau celulares: Rige la prohibición en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Chau celulares: Rige la prohibición en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires

Si bien sectores disidentes —como la facción Multicolor de SUTEBA— mantienen críticas respecto a que los salarios iniciales aún se encuentran cerca de la línea de pobreza, la mayoría de los gremios consideró “positivo” mantener paritarias abiertas mes a mes para evitar el rezago frente a la inflación.

