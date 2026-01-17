Paritarias bonaerenses 2026: el Gobierno de la provincia cerró un nuevo acuerdo salarial con docentes y estatales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires logró destrabar la negociación salarial del primer mes del año tras presentar una oferta superadora que fue aceptada por los principales gremios que representan a los trabajadores de la educación y la administración pública provincial. En una mesa técnica que se extendió durante las últimas horas, las autoridades provinciales propusieron un incremento del 20% para el mes de enero, consolidando así un esquema de actualización mensual que busca amortiguar el impacto de la inflación en los ingresos del sector público.

Detalles del aumento: montos y alcance del acuerdo

La propuesta aprobada contempla un incremento salarial promedio del 20% sobre la base de los sueldos de diciembre de 2025. Este porcentaje se aplicará de manera directa en los haberes correspondientes al mes de enero, que se percibirán en los primeros días de febrero.

Para el sector docente, el acuerdo fue validado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA. Según fuentes gremiales, la mejora no solo impacta en el sueldo básico, sino que también incluye una actualización en los ítems de bonificaciones y el concepto de conectividad.

Por el lado de los trabajadores estatales bajo la Ley 10.430, la aceptación llegó de la mano de los gremios mayoritarios como UPCN y ATE. Además del porcentaje salarial, se acordó un incremento en las asignaciones familiares y el compromiso de mantener abierta la mesa de monitoreo permanente.

Cláusulas de revisión y compromiso de monitoreo

Uno de los puntos centrales que permitió el consenso fue la ratificación de la “cláusula de monitoreo“. Ante la volatilidad económica, tanto el Gobierno como los sindicatos establecieron que volverán a reunirse en el mes de febrero para evaluar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El objetivo planteado por los gremios es que los salarios no pierdan terreno frente a los aumentos de precios, manteniendo la dinámica de negociaciones cortas o mensuales. Desde el Ministerio de Economía provincial destacaron el “esfuerzo fiscal” que realiza la administración bonaerense en un contexto de recorte de transferencias por parte del Ejecutivo Nacional, priorizando el sostenimiento del poder adquisitivo de los agentes públicos.

Impacto en jubilados y pensionados de la Provincia

Es importante resaltar que este aumento del 20% también alcanzará a los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Al ser un incremento con carácter remunerativo, el beneficio se traslada de manera automática a los pasivos provinciales, respetando la movilidad jubilatoria establecida por ley.

Qué pasará con el inicio de clases 2026

Con este cierre paritario, el panorama para el sistema educativo bonaerense se presenta más estable. Si bien las negociaciones continuarán en febrero, el hecho de haber alcanzado un acuerdo en el primer mes del año genera un clima de distensión necesario para la planificación de las jornadas institucionales previas a la llegada de los alumnos a las aulas.

Los representantes gremiales advirtieron que, aunque la oferta fue aceptada, seguirán exigiendo el cumplimiento de otros puntos pendientes relacionados con la infraestructura escolar y el funcionamiento de las prestatarias de salud médica para los agentes del Estado.