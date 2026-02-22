Paritarias 2026: cuáles son los 3 gremios con mayores aumentos y nuevos sueldos básicos en marzo

En un escenario económico donde cada punto porcentual cuenta, la carrera de los salarios contra los precios no da tregua. Tras un inicio de año marcado por una inflación del 2,9% en enero, el mes de marzo de 2026 se perfila como un momento clave para el bolsillo de los trabajadores argentinos. Mientras que la mayoría de los sectores lucha por no quedar rezagados, un puñado de gremios ha logrado sellar acuerdos que no solo empatan, sino que en algunos casos superan las proyecciones oficiales.

Las negociaciones paritarias de este año muestran una tendencia clara: la incorporación de sumas fijas y bonos extraordinarios como mecanismo para sostener el poder adquisitivo frente a la incertidumbre. A continuación, te detallamos cuáles son los tres sectores que encabezan el ranking de aumentos para el próximo mes y qué otros rubros recibirán actualizaciones importantes.

Trabajadores del Plástico: ajuste estratégico y bonos

El gremio de los trabajadores del Plástico se posiciona como uno de los líderes en recomposición salarial para este periodo. Tras una serie de subas escalonadas aplicadas desde finales del año pasado, el acuerdo vigente contempla un incremento del 3,9% correspondiente a febrero, que impactará directamente en los recibos de sueldo que se perciben en marzo de 2026.

Lo que realmente marca la diferencia en este sector es la continuidad de una suma fija extra de $30.000, la cual se mantendrá vigente hasta finales de febrero inclusive, complementando el ingreso básico. Con esta estructura, el sindicato busca blindar el salario real frente a los ajustes de precios en productos de consumo masivo.

Sector Minero: escalonamiento y regularidad

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) ha sido uno de los gremios más activos en la mesa de negociación, logrando acuerdos diferenciados por rama que garantizan una actualización constante. Para el mes de marzo, los incrementos se distribuyen de la siguiente manera:

Rama Extractiva: percibirá un 3% adicional, manteniendo un esquema de ajustes bimensuales que les permite seguir de cerca la curva inflacionaria.

percibirá un 3% adicional, manteniendo un esquema de ajustes bimensuales que les permite seguir de cerca la curva inflacionaria. Rama Cal y Piedra (CCT 36/89): tras recibir un 3,5% en febrero, el sector consolida su estructura salarial con vistas a la reapertura de negociaciones pactada para el 1 de abril.

Este sector destaca por haber logrado, hasta el momento, adelantarse ligeramente al avance de la inflación oficial, sumado al mantenimiento de bonos alimentarios que refuerzan el ingreso de bolsillo.

Petroleros de Vaca Muerta: el peso de las sumas no remunerativas

Aunque su esquema suele estar indexado, los Petroleros en zonas operativas críticas como Vaca Muerta han cerrado uno de los beneficios más abultados en términos nominales. Más allá de la discusión porcentual, este grupo de trabajadores percibirá sumas no remunerativas de hasta $380.000 durante este periodo.

Este monto tiene como objetivo compensar el elevado costo de vida en las zonas de explotación y posiciona a este sector entre los que mayor flujo de efectivo recibirán en el tercer mes del año, consolidándose como el “piso” salarial más alto en las actividades de servicios y producción industrial del país.

Otros gremios con novedades en marzo 2026

No solo los tres grandes mencionados tendrán movimientos en sus cuentas bancarias. Otros sectores clave ya tienen confirmadas sus escalas:

Empleados de Comercio: los mercantiles mantendrán la suma fija no remunerativa de $40.000 que se prorrogó hasta marzo inclusive. Además, categorías como Cajeros verán sus básicos superar el millón de pesos (Cajero A: $1.171.091), sumando adicionales por antigüedad y manejo de caja.

los mercantiles mantendrán la suma fija no remunerativa de $40.000 que se prorrogó hasta marzo inclusive. Además, categorías como Cajeros verán sus básicos superar el millón de pesos (Cajero A: $1.171.091), sumando adicionales por antigüedad y manejo de caja. Sanidad: el gremio acumula un alza interanual del 31,5% hacia marzo de 2026, empatando la inflación del periodo anterior. El acuerdo vigente también incluyó un bono especial por el Día de la Sanidad de $85.129,84.

el gremio acumula un alza interanual del 31,5% hacia marzo de 2026, empatando la inflación del periodo anterior. El acuerdo vigente también incluyó un bono especial por el Día de la Sanidad de $85.129,84. Metalúrgicos: percibirán sumas no remunerativas de $35.000 en marzo, como paso previo al aumento del básico previsto para el 1 de abril, donde el valor de referencia pasará a ser de $1.112.823.

percibirán sumas no remunerativas de $35.000 en marzo, como paso previo al aumento del básico previsto para el 1 de abril, donde el valor de referencia pasará a ser de $1.112.823. Bancarios y Químicos: mantienen su sistema de actualización automática por IPC, por lo que reabrirán sus paritarias en la segunda quincena de marzo para ajustar los salarios según los datos de inflación que publique el INDEC.

Qué esperar para el resto del año

El panorama salarial de marzo servirá como termómetro para las discusiones que se vienen en abril, cuando sectores de peso como la Administración Pública y las empleadas domésticas retomen sus mesas de negociación. Por ahora, la estrategia sindical parece volcarse hacia acuerdos cortos y sumas fijas que permitan una reacción rápida ante cualquier salto cambiario o tarifario que afecte la economía doméstica.