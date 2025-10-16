Pago de haberes de octubre para jubilados y pensionados del IPS bonaerense ¿Cuándo cobran?

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció las fechas de pago correspondientes a los haberes de octubre 2025 para jubilados y pensionados del sistema provincial. Como cada mes, el organismo difundió el cronograma de acreditación según la terminación del número de documento (DNI) de cada beneficiario.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS en octubre

El pago de los haberes comenzará el jueves 30 de octubre y se extenderá hasta el viernes 31 de octubre, de acuerdo al siguiente esquema:

Jueves 30 de octubre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 . Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

Viernes 31 de octubre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .



Dónde se acreditan los haberes

El IPS recordó que los haberes serán depositados en las cuentas bancarias habituales de cada beneficiario, disponibles a través de cajeros automáticos, homebanking o ventanilla en las entidades correspondientes.

Asimismo, el organismo indicó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 25 de noviembre de 2025, por lo que quienes aún perciben sus haberes de manera presencial deberán hacerlo antes de esa fecha.

Cómo consultar el calendario del IPS

Las personas jubiladas y pensionadas pueden verificar las fechas de cobro, así como realizar consultas sobre sus recibos o beneficios, a través de los canales oficiales del Instituto de Previsión Social:

Sitio web oficial del IPS: www.ips.gba.gob.ar

Línea de atención telefónica

Oficinas y delegaciones en todo el territorio bonaerense

De esta manera, el IPS busca garantizar que cada beneficiario conozca con anticipación su fecha exacta de cobro y pueda organizar sus trámites o gastos mensuales con mayor previsibilidad.