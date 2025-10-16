Pago de haberes de octubre para jubilados y pensionados del IPS bonaerense ¿Cuándo cobran?

Denisse Helman
IPS consulta recibo sueldo haberes

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció las fechas de pago correspondientes a los haberes de octubre 2025 para jubilados y pensionados del sistema provincial. Como cada mes, el organismo difundió el cronograma de acreditación según la terminación del número de documento (DNI) de cada beneficiario.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS en octubre

El pago de los haberes comenzará el jueves 30 de octubre y se extenderá hasta el viernes 31 de octubre, de acuerdo al siguiente esquema:

El peronismo impulsa una ley para asistir a familias sobreendeudadas en la provincia de Buenos Aires
Mirá también:

El peronismo impulsa una ley para asistir a familias sobreendeudadas en la provincia de Buenos Aires
  • Jueves 30 de octubre:
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.
    • Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
  • Viernes 31 de octubre:
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Dónde se acreditan los haberes

El IPS recordó que los haberes serán depositados en las cuentas bancarias habituales de cada beneficiario, disponibles a través de cajeros automáticos, homebanking o ventanilla en las entidades correspondientes.

Asimismo, el organismo indicó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 25 de noviembre de 2025, por lo que quienes aún perciben sus haberes de manera presencial deberán hacerlo antes de esa fecha.

Cómo consultar el calendario del IPS

Las personas jubiladas y pensionadas pueden verificar las fechas de cobro, así como realizar consultas sobre sus recibos o beneficios, a través de los canales oficiales del Instituto de Previsión Social:

  • Sitio web oficial del IPS: www.ips.gba.gob.ar
  • Línea de atención telefónica
  • Oficinas y delegaciones en todo el territorio bonaerense

De esta manera, el IPS busca garantizar que cada beneficiario conozca con anticipación su fecha exacta de cobro y pueda organizar sus trámites o gastos mensuales con mayor previsibilidad.

La provincia aprobó una ley que limita el uso de pantallas en las escuelas y busca proteger a las infancias
Mirá también:

La provincia aprobó una ley que limita el uso de pantallas en las escuelas y busca proteger a las infancias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
¡Ahorrá en grande esta semana! Descuentos con bancos y billeteras virtuales durante octubre
Sociedad
anses cobro tramite
Nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre 2025 ¿De cuánto?
Anses
Moises Roitman
Tiene 100 años, sigue trabajando y acaba de renovar su licencia de conducir en Mendoza
Sociedad
Volcan experimento aula
Otra vez explotó un experimento en una escuela: Hay varios heridos
Nacionales
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para jubilados y beneficiarios de ANSES
Banco Nación mantiene créditos para jubilados con tasas preferenciales
Nacionales
Edificio soga
Estaba colgado en un séptimo piso colocando un cartel y un vecino cortó la soga
Nacionales
dia agradavle
El sol gana protagonismo: se mantiene el buen clima en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas