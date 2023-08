Pablo Alarcón hace teatro callejero para sobrevivir: "Está jodida la situación, con la jubilación no alcanza"

El reconocido actor argentino Pablo Alarcón, de 76 años, ha tomado una decisión sorprendente para enfrentar la crisis económica: actuar en plazas públicas y recibir donaciones del público. El actor afirmó que cobra la jubilación mínima y que no es suficiente para cubrir sus gastos, especialmente después de recibir una factura de gas de más de $17.000.

La Dura Realidad de la Industria del Entretenimiento

Pablo Alarcón no es el único en la industria del entretenimiento que enfrenta tiempos difíciles. La falta de trabajo en teatro y televisión ha llevado a muchos artistas a buscar alternativas para ganarse la vida. Alarcón, en particular, ha decidido llevar su talento a las plazas públicas, donde presenta su obra "Discurso de la servidumbre voluntaria". El actor se muestra preocupado por la situación del país y critica la corrupción gubernamental.

El actor, contó que lo hace por necesidad y no le da vergüenza decirlo: "Necesito ganar guita para vivir. Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país" afirmó.