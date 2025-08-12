Otro suicidio en el hotel Dazzler de La Plata: ya son dos en menos de un año

Un hombre de 68 años se quitó la vida en un conocido hotel de La Plata, consumiendo veneno para ratas. Este trágico suceso se convierte en el segundo suicidio ocurrido en el establecimiento desde su apertura, en noviembre de 2022.

Detalles del caso del hombre en La Plata

El hecho, que tuvo lugar el pasado lunes por la tarde, involucró a Darío Espadachini, oriundo de Berazategui. Fue descubierto inconsciente en su habitación por una empleada, quien ingresó al lugar al no recibir respuesta de su familia. En el momento del hallazgo, el hombre había consumido alcohol y medicamentos.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue la ingesta de veneno para ratas, cuya sustancia fue encontrada dentro de la habitación. Los oficiales de la Comisaría Primera, junto a la Fiscalía UFI N°17, liderada por Eugenia Di Lorenzo, descartaron la intervención de terceros, al no encontrar signos de violencia ni accesos forzados.

Espadachini fue trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde permaneció en terapia intensiva hasta su deceso en las últimas horas. La causa de muerte, según informaron fuentes judiciales, se caratuló como “suicidio”, y su hermana, que residía en Bariloche, estaba en camino para realizar los trámites necesarios y despedirlo.

Un historial trágico en el hotel Dazzler

Este es el segundo suicidio en el hotel Dazzler. El anterior ocurrió el 6 de diciembre del año pasado, cuando Manuel Giannoni, un músico de 40 años, se arrojó al vacío desde el bar ubicado en el último piso del establecimiento. El evento causó gran conmoción en la ciudad.

Los testigos presentes informaron que varios clientes y empleados observaron el trágico momento. Giannoni fue identificado como un reconocido artista de la capital bonaerense, y su fallecimiento generó un fuerte impacto tanto en el entorno del hotel como en la comunidad artística de La Plata.

Otros incidentes en el hotel Dazzler

Aparte de los suicidios, el hotel ha estado involucrado en otros hechos llamativos. En mayo de 2023, un jugador de la Selección de Irak, hospedado en el Dazzler durante el Mundial Sub 20, fue procesado por un presunto abuso sexual de una empleada del hotel. La situación atrajo la atención mediática y aumentó el escrutinio sobre el establecimiento.

La serie de tragedias y eventos controversiales en el hotel Dazzler ha generado preocupación entre los residentes y visitantes de la ciudad, así como un llamado a la reflexión sobre los problemas subyacentes que pueden estar afectando a sus huéspedes.