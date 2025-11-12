Otro golpe a la industria láctea: quebró La Suipachense y 140 trabajadores quedaron en la calle

Francisco Díaz
la suipachense

El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de la tradicional empresa La Suipachense, una firma con más de siete décadas de trayectoria en la industria láctea bonaerense. La medida implica la clausura inmediata de la planta industrial en Suipacha y deja sin empleo a 140 trabajadores que, desde hace meses, atravesaban una profunda crisis laboral.

Según la resolución judicial, la inhabilitación de la empresa es definitiva y se ordenó la inhibición general de bienes. Además, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, quien estaba al frente de la administración, fue inhabilitado judicialmente y deberá solicitar autorización expresa para salir del país.

La sentencia también dispuso la clausura del establecimiento, el secuestro de libros y documentación, y la entrega de las llaves y accesos digitales a la sindicatura designada.

Una historia que termina entre conflictos y reclamos

El cierre se produce luego de tres meses de inactividad total. En septiembre, la empresa había despedido a nueve empleados administrativos y amenazado con desvincular a otros sesenta, lo que llevó a una ola de protestas y movilizaciones en Suipacha y Chivilcoy.
Mientras tanto, los trabajadores permanecieron acampando frente a la planta, esperando una definición que finalmente llegó con el peor desenlace.

El pedido formal de quiebra fue presentado el 27 de octubre por Julián Coronel, abogado vinculado al gremio Atilra y apoderado de Watt’s, una de las empresas acreedoras. La justicia argumentó que el “cese de producción durante tres meses” había generado una “situación delicada y grave para los trabajadores”, imposibilitando cualquier intento de reactivación.

Otro golpe al sector lácteo bonaerense

La caída de La Suipachense se suma a la reciente quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), responsable de los productos SanCor, cuya planta principal operaba en Lincoln y empleaba a 180 personas. La liquidación de ARSA, dispuesta el 6 de noviembre, marcó otro duro golpe a la industria láctea nacional.

El fallo sobre La Suipachense marca el cierre de una etapa histórica para Suipacha, una comunidad que durante generaciones se identificó con la empresa que llevó su nombre por todo el país.

