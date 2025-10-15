Otra vez explotó un experimento en una escuela: Hay varios heridos

Cinco personas resultaron con heridas de distinto grado tras un experimento escolar de química que salió mal durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en Palermo, Buenos Aires. Cuatro de los heridos son menores de edad, mientras que una es una madre que acompañaba el evento.

María Laura Cornejo, médica y madre de una alumna del colegio de Palermo, contó que “la explosión se produjo alrededor de las 10 en una feria que se está desarrollando de ciencias. Allí, se hizo el experimento del volcán que terminó explotando. Ahí estaban los chicos del aula de mi hija y había algunos de otros años. Uno de los chicos de cuarto año resultó bastante herido. Eso impresionó a todos. Quedaron muy shockeados”.

Según fuentes oficiales, el incidente involucró la manipulación de alcohol etílico, lo que provocó una combustión que afectó a los presentes en el aula. Tres estudiantes —de 16, 14 y 13 años— fueron trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández con quemaduras en rostro y pecho. La madre sufrió quemaduras en ambas manos.

Una de las madres presentes, médica, relató que el experimento (una recreación de “volcán químico”) “terminó explotando”. Afirmó que la iniciativa no había sido anunciada con antelación y criticó que, tras un episodio reciente similar, pudo haber sido evitado. Los padres retiraron a sus hijos del establecimiento, visiblemente afectados y en estado de shock.

El episodio guarda similitudes con lo ocurrido días atrás en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino, donde una explosión en otro experimento dejó más de una decena de heridos, principalmente jóvenes.

Las autoridades educativas de la Ciudad y los hospitales involucrados aún no han brindado un parte oficial actualizado. Por lo pronto, investigarán las condiciones del experimento, la supervisión docente y las medidas de seguridad aplicadas.