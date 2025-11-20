Otra tragedia en la Ruta 2: murió un joven atropellado por un camión

Una nueva tragedia vial se registró en la Ruta 2, esta vez a la altura del kilómetro 54, en jurisdicción del partido de La Plata, donde un joven —estimado entre 20 y 30 años— murió atropellado por un camión durante la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Abasto y fue protagonizado por un camión Mercedes Benz Axor 1933S, manejado por un hombre de 66 años, oriundo de Mar del Plata, que terminó impactando contra un peatón en circunstancias que ahora están bajo investigación.

Víctima aún sin identificar

El joven fallecido no llevaba documentación, lo que complicó su identificación. Fuentes policiales lo describieron como un hombre de tez trigueña, vestido con buzo fucsia con capucha, jean y remera gris.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial y una ambulancia de la concesionaria AUBASA. La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata.

Otra muerte en Ruta 2 en las últimas horas

Esta tragedia se suma al fatal siniestro ocurrido durante la víspera, a la altura del kilómetro 195, en jurisdicción del partido de Dolores, donde un automóvil y una moto chocaron violentamente. Como consecuencia, murió en el acto el motociclista, un joven de 30 años, oriundo de Pila.

Finde XXL: recomiendan extremar la precaución

Con el inicio del fin de semana extra largo, la Autovía 2 registra desde este jueves un mayor flujo de tránsito. Las autoridades recomiendan circular con máxima precaución, respetar las velocidades permitidas y evitar maniobras riesgosas.