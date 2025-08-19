banner ad

Operativo médico y logístico permitió el traslado de órganos desde La Costa

Francisco Díaz
organos

El Partido de la Costa fue escenario de un operativo sanitario clave: el traslado de órganos de un donante desde el Hospital de Mar de Ajó hasta el Aeródromo de Santa Teresita, ambos ubicados dentro del distrito.

Desde allí, la aeronave sanitaria partió hacia el centro receptor donde se encontraba internado el paciente que recibió el órgano.

El procedimiento, coordinado por el equipo médico del Hospital de Mar de Ajó y el CUCAIBA, contó con la participación conjunta de fuerzas de seguridad, Defensa Civil y personal de salud del Partido de la Costa, garantizando que cada instancia se cumpliera en tiempo récord.

Cada paso es fundamental para salvar vidas”, remarcaron desde el hospital, subrayando que este tipo de operativos requieren una sincronización perfecta entre distintas áreas para lograr el objetivo.

Este despliegue no solo pone en valor la eficiencia del sistema sanitario, sino que también recuerda la importancia de la donación de órganos, un gesto solidario que brinda una nueva oportunidad de vida a quienes esperan en la lista de trasplantes.

Créditos: FM Punto Uno

