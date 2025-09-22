Ocho pueblos argentinos brillarán en la 5° edición de Best Tourism Villages de la ONU

En el marco de la promoción del turismo sostenible y la identidad cultural, la Secretaría de Turismo de Argentina anunció la selección de ocho pueblos para participar en la 5° edición de Best Tourism Villages, un evento organizado por ONU Turismo que se llevará a cabo en octubre de 2025. Esta iniciativa busca resaltar el valor turístico de las pequeñas localidades del país.

Un Viaje por la Diversidad Cultural

Los pueblos seleccionados representan una variada oferta que combina cultura, naturaleza y gastronomía. Desde los atardeceres en Mendocino hasta los safaris nocturnos en los Esteros del Iberá, cada lugar promete una experiencia única para los viajeros. Los destinos destacan por ser ideales para quienes buscan un viaje consciente y la oportunidad de apoyar a las comunidades locales.

Las principales características de estos pueblos incluyen:

Cultura rica y diversa.

Riqueza natural impresionante.

Opciones gastronómicas autóctonas.

Aventura al aire libre.

Oportunidades para el descanso y la relajación.

Paisajes pintorescos.

Destinos Recomendados

Entre los ocho pueblos destacados están:

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes

Este pueblo es conocido como la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, con actividades como paseos en lancha y avistaje de aves. Las noches se llenan de música chamamecera y sabores litoraleños.

Famatina, La Rioja

Ofrece experiencias de alto voltaje: trekking, montañismo y rutas en 4×4 en un paisaje único. No te pierdas el Cable-Carril de la mina La Mejicana, un viaje que conecta con la historia de la región.

Maimará, Jujuy

Ubicado en la emblemática Quebrada de Humahuaca, este pueblo se destaca por sus circuitos en bicicleta y el Museo Posta de Hornillos.

Un Reconocimiento Internacional

Participar en esta iniciativa no solo ayuda a fortalecer la economía local, sino que también promueve la conservación de paisajes y la identidad cultural. Los pueblos que reciben este reconocimiento son comunidades vivas que invitan a los turistas a explorar sus atractivos y conectarse con sus tradiciones.

En resumen, los fines de semana largos que se avecinan son una excelente oportunidad para realizar escapadas a estos ocho destinos que ofrecen mucho más que una simple visita: son experiencias enriquecedoras que fortalecen el vínculo con las culturas locales.