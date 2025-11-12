Obras sociales para monotributistas: Se actualizó el listado de entidades disponibles desde noviembre

A partir de noviembre de 2025, los monotributistas cuentan con un nuevo listado de obras sociales y entidades de medicina prepaga habilitadas para recibir afiliaciones, según lo difundido por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El relevamiento, que forma parte del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), incluye 40 opciones entre obras sociales sindicales, mutuales y asociaciones civiles.

Cómo afiliarte a una obra social siendo monotributista

El aporte a la obra social está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo, lo que permite acceder a cobertura médico-asistencial. Sin embargo, la afiliación no es automática: cada contribuyente debe realizar el trámite de alta en la entidad elegida.

Para iniciar la afiliación, se debe presentar la siguiente documentación:

Original y fotocopia del último comprobante de pago del Monotributo.

Documento Nacional de Identidad (original y copia).

Formulario 184/F , disponible en el portal oficial de Monotributo.

, disponible en el portal oficial de Monotributo. Formulario 152, correspondiente a la credencial de pago.

Una vez aprobada la solicitud, el afiliado podrá acceder a los servicios médicos y prestaciones que ofrece la obra social seleccionada.

Cómo cambiar de obra social

El cambio de obra social podés hacerlo a través del servicio web “Mi SSSalud”, disponible con Clave Fiscal nivel 3.

Según la normativa vigente:

Solo se puede realizar una opción de cambio por año calendario (de enero a diciembre).

(de enero a diciembre). Debés permanecer al menos 12 meses en la misma obra social antes de solicitar un nuevo cambio.

Este proceso permite una mayor flexibilidad para elegir la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades, aunque está regulado para evitar cambios frecuentes entre entidades.

Cómo unificar aportes o incorporar familiares

El sistema permite unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén registrados bajo la misma obra social.

También es posible agregar familiares a cargo, abonando un adicional mensual por cada uno. Para hacerlo, se debe:

Iniciar el trámite en el portal de Monotributo .

. Cargar el CUIL del familiar adherente .

. Seleccionar el vínculo familiar .

. Emitir un nuevo Formulario 184 junto con la credencial actualizada de pago.

De esta forma, los monotributistas pueden extender su cobertura médica a su grupo familiar bajo un mismo plan de salud.

Declaración jurada de salud: paso obligatorio tras la afiliación

Después del alta en la obra social, se debe presentar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES, requisito indispensable para activar la cobertura médica desde el inicio.

El formulario, denominado “Declaración Jurada de Trabajadores Autónomos/Monotributistas que se incorporan al SIPA”, se descarga desde www.arca.gob.ar/formularios y debe entregarse junto con el Formulario 184 en una oficina de ANSES.

Listado completo de obras sociales para monotributistas (noviembre 2025)

De acuerdo con el Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio, las siguientes 40 entidades aceptan la afiliación de monotributistas desde noviembre de 2025:

Obra Social de la Asociación Civil Pro Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección OSDO

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Cómo consultar el registro actualizado

Los monotributistas pueden verificar la habilitación y vigencia de cada entidad en el sitio web oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud, dentro del apartado Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).

Desde esa plataforma, también se pueden iniciar trámites relacionados con cambios de obra social, consultas de afiliación vigente y presentación de reclamos o actualizaciones de datos.