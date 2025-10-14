Nuevos descuentos para jubilados de ANSES: supermercados, bancos y farmacias con beneficios durante octubre

Durante octubre, el Ministerio de Capital Humano amplió el programa de descuentos para jubilados y pensionados de ANSES, una medida que busca aliviar el gasto mensual y mejorar el poder adquisitivo de más de siete millones de beneficiarios. Las promociones incluyen rebajas en supermercados, farmacias y beneficios bancarios con tasas de remuneración diaria, en un esquema que se mantendrá vigente todo el mes.

Descuentos y alcance del programa

La iniciativa, coordinada por ANSES y el Ministerio de Capital Humano, ofrece rebajas que van del 10% al 20% en distintos rubros de consumo masivo. El objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores y, al mismo tiempo, impulsar el consumo interno.

Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional, sin necesidad de trámite previo.

Principales cadenas adheridas:

Disco: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope. Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope. Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope. Coto: 10% sin tope en todos los rubros.

10% sin tope en todos los rubros. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros.

10% sin tope en todos los rubros. Josimar: 15% sin tope en todos los rubros.

15% sin tope en todos los rubros. Carrefour: 10% con tope de $35.000 por mes.

10% con tope de $35.000 por mes. Día: 10% con tope de $2.000 por transacción.

Los descuentos en Carrefour y Josimar se aplican tanto en compras presenciales como online, mientras que el resto de las cadenas los ofrecen solo en tiendas físicas.

Beneficios financieros en bancos

Los bancos públicos y privados también se sumaron con promociones exclusivas y tasas remuneradas sobre el saldo en cuenta.

Banco Nación (BNA):

Reintegro del 5% adicional en compras con BNA+ MODO , tarjeta de débito o crédito.

en compras con , tarjeta de débito o crédito. Tope mensual de $20.000 .

. Tasa del 32% TNA de remuneración diaria sobre saldos hasta $500.000.

Banco Galicia:

25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito.

y en compras con tarjeta de débito o crédito. Tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

en supermercados y en farmacias y ópticas. Cuentas remuneradas FIMA con TNA del 33,2%, sin tope de monto.

Cómo aprovechar los descuentos

Para acceder a los beneficios:

Pagá con la tarjeta de débito de la cuenta donde cobrás tu haber.

de la cuenta donde cobrás tu haber. Verificá que el comercio esté adherido al programa .

. En compras online, usá el método de pago habilitado según la cadena.

El programa de descuentos de ANSES se mantendrá durante todo octubre, y ya se evalúa su extensión hacia fin de año.