Nuevo subsidio de luz y gas 2026: Quiénes lo mantienen, cuánto cubre y qué cambia con el fin del Programa Hogar

La próxima etapa en la política energética del país implicará modificaciones profundas en la forma en que se asignan los subsidios a los hogares. La Secretaría de Energía confirmó que el sistema actual será reemplazado por un modelo unificado, con reglas más simples y un criterio económico central que definirá quiénes mantendrán los beneficios.

Cómo funcionará el esquema de subsidios unificado

El régimen vigente, que contempla subsidios a la electricidad, al gas por red y al Programa Hogar, será reemplazado por un sistema único. Esto implica que dejan de existir:

Las segmentaciones N1, N2 y N3 .

. La distinción entre Programa Hogar y la tarifa social como estructuras separadas.

La nueva normativa establece que serán elegibles los hogares con ingresos que no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que equivale actualmente a $3.641.397. Los usuarios ya registrados en el RASE no tendrán que volver a inscribirse. La información será migrada automáticamente, aunque podrán actualizarla mediante declaración jurada.

Con la reestructuración, 3.364.065 beneficiarios del Programa Hogar pasarán al régimen unificado sin perder su subsidio. Para quienes usen gas en garrafa o gas propano por redes, se abrirá una inscripción desde enero de 2026 mediante un formulario disponible en el sitio oficial de subsidios del Gobierno.

Cómo serán los subsidios de luz y gas en 2026

El esquema para el próximo año contempla bonificaciones del 50% aplicadas sobre bloques subsidiados y ajustados por estacionalidad.

Electricidad

Los hogares beneficiarios tendrán un descuento del 50% durante todo 2026, aplicado sobre:

300 kWh mensuales en meses de mayor demanda.

en meses de mayor demanda. 150 kWh mensuales en meses templados.

Gas por red

El subsidio del 50% se aplicará únicamente entre abril y septiembre, coincidiendo con el período de mayor consumo.

En los meses de menor demanda no habrá bonificación.

Los bloques de consumo subsidiado se adaptarán según las necesidades de cada región del país.

Bonificación extraordinaria 2026

Durante el año habrá un refuerzo transitorio:

En enero , las familias elegibles recibirán 75% de subsidio en electricidad (50% base + un extra de 25%).

, las familias elegibles recibirán (50% base + un extra de 25%). En gas, se otorgará una bonificación del 25%, pese a que en verano normalmente no rige subsidio base.

Este beneficio adicional irá disminuyendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre, con el fin de evitar aumentos bruscos en las facturas cuando sube el consumo.

Hasta ahora, la Secretaría de Energía no confirmó cuánto se pagará por Programa Hogar en 2026.

Detección de irregularidades y depuración del padrón

La revisión del esquema anterior reveló situaciones que no cumplían los criterios para recibir asistencia. El Gobierno detectó que 2.590.000 usuarios estaban cobrando subsidios destinados a hogares de bajos ingresos sin reunir los requisitos.

Entre las irregularidades más relevantes se encontraron:

370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas .

. 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que figuraban como beneficiarios vulnerables.

El nuevo régimen apunta a corregir estas distorsiones y concentrar los recursos en quienes realmente precisen acompañamiento para sostener los consumos básicos de energía.

Qué pasará con el Programa Hogar tras la reestructuración

Con la implementación del régimen unificado, el Programa Hogar dejará de existir como esquema autónomo. Sus beneficiarios pasarán automáticamente al nuevo sistema, aunque desde enero de 2026 deberán completar una inscripción online para continuar recibiendo la asistencia.

El Programa Hogar es un subsidio administrado por la Secretaría de Energía para ayudar a la compra de garrafas sociales. Durante la actual gestión se registraron demoras en los pagos, y si bien Anses abonó el subsidio correspondiente a octubre, no incluyó los montos atrasados.