Nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil en febrero 2026: ¿Cuál es su impacto en planes sociales y jubilaciones?

El Gobierno Nacional, a través del Consejo del Salario, oficializó el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que rige a partir de este lunes 2 de febrero de 2026. La actualización, que busca morigerar el impacto de la inflación acumulada en el inicio del año, establece un nuevo piso salarial que no solo funciona como referencia para los trabajadores fuera de convenio, sino que actúa como el indicador central para determinar los montos de diversos programas sociales y haberes previsionales.

Este ajuste es el resultado de las últimas negociaciones entre representantes gremiales, cámaras empresarias y el Poder Ejecutivo, en un contexto donde la recuperación del poder adquisitivo del salario real es el eje del debate económico.

Montos vigentes para febrero de 2026

A partir de la resolución publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo se establece en $346.800.

Para los trabajadores jornaleros, se fijó un valor de $1.734 por hora, asegurando que ninguna prestación de servicios bajo esta modalidad quede por debajo del umbral de subsistencia legalmente establecido. Estos valores representan la base innegociable de remuneración que debe percibir cualquier trabajador mayor de 18 años, independientemente de la categoría o actividad que desempeñe.

Impacto directo en el Programa Acompañar y Potenciar Trabajo

Uno de los efectos más inmediatos del incremento del SMVM se observa en las prestaciones de los programas de asistencia directa. El Programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, liquida un haber equivalente a un salario mínimo durante seis meses consecutivos. Por lo tanto, quienes perciban este beneficio pasarán a cobrar los $346.800 en el transcurso de este mes.

En cuanto a los programas que aún mantienen una vinculación indirecta con el salario mínimo para su actualización, como el remanente de esquemas de empleo, verán reflejada la proporcionalidad del aumento en la próxima liquidación de haberes.

Jubilaciones y el suplemento por el 82% móvil

Un punto de gran interés para los adultos mayores es el artículo 125 bis de la Ley de Estabilización Previsional. Esta norma garantiza que los jubilados que acrediten 30 años o más de aportes efectivos (sin haber recurrido a moratorias) deben percibir un haber no inferior al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con el SMVM en $346.800, el 82% representa $284.376. Dado que la jubilación mínima establecida por ANSES para febrero de 2026 se sitúa en $359.254,35, el haber base ya supera el piso garantizado por ley. En consecuencia, durante este mes no se liquidará el suplemento adicional por el 82% móvil, ya que el sistema previsional ya cubre esa diferencia de forma automática a través de su propia movilidad.

Efectos en embargos y otros indicadores económicos

El aumento del salario mínimo también modifica otros límites legales que afectan la economía cotidiana de los argentinos:

Embargos salariales: La ley protege el salario de los trabajadores de manera que solo sea embargable la parte que exceda el SMVM, con topes porcentuales específicos. El nuevo valor de febrero eleva el piso de inembargabilidad, protegiendo una mayor porción del ingreso frente a deudas judiciales.

La ley protege el salario de los trabajadores de manera que solo sea embargable la parte que exceda el SMVM, con topes porcentuales específicos. El nuevo valor de febrero eleva el piso de inembargabilidad, protegiendo una mayor porción del ingreso frente a deudas judiciales. Créditos Procrear y planes de vivienda: Muchos de estos programas utilizan el salario mínimo para determinar los niveles de segmentación de ingresos de los postulantes. La suba permite que más familias queden encuadradas en los rangos de ingresos requeridos.

Muchos de estos programas utilizan el salario mínimo para determinar los niveles de segmentación de ingresos de los postulantes. La suba permite que más familias queden encuadradas en los rangos de ingresos requeridos. Becas Progresar: El límite de ingresos familiares para acceder a las becas educativas suele fijarse en tres salarios mínimos. Con la nueva cifra de febrero, el tope de ingresos del grupo familiar se eleva a $1.040.400, ampliando potencialmente el universo de beneficiarios que pueden solicitar la ayuda estudiantil.

Esta actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil marca la hoja de ruta para las negociaciones paritarias que se desarrollan durante el primer trimestre del año, funcionando como el testigo principal de la política de ingresos del Gobierno Nacional para el 2026.