Nuevo programa de ayuda social: ¿quiénes pueden recibir el Acompañamiento del Estado?

Esta iniciativa forma parte de las políticas que reemplazaron al anterior Potenciar Trabajo y busca sostener los ingresos de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica, priorizando a los mayores de 50 años y a madres con varios hijos menores a cargo.

¿Qué es el Programa Acompañamiento Social?

El Programa Acompañamiento Social es una asistencia impulsada por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con la ANSES. Su objetivo es ofrecer apoyo económico a quienes tienen mayores dificultades para acceder al empleo formal o sostener un ingreso estable. El plan busca mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de los hogares más afectados.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El beneficio está dirigido a dos grupos principales:

Mujeres y hombres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad económica.

Madres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

A diferencia de otros programas sociales, no cuenta con una inscripción abierta. Solo pueden cobrarlo las personas que fueron transferidas automáticamente desde el ex Potenciar Trabajo. Aquellos que no pasaron a esta línea fueron incorporados al Programa Volver al Trabajo, que tiene objetivos diferentes y está orientado a la inserción laboral.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Programa Acompañamiento Social?

No es necesario que se hagan trámites ni anotarse en nuevos formularios. Los beneficiarios deben estar dentro del listado oficial emitido por el Ministerio de Capital Humano. El programa es compatible con el empleo registrado, siempre que el trabajador perciba una remuneración bruta mensual inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En caso de superar ese monto, el pago queda suspendido automáticamente.

¿Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en noviembre de 2025?

Durante noviembre de 2025, los titulares del Programa Acompañamiento Social perciben $78.000, cifra que se mantiene sin modificaciones desde 2024. El pago se acredita el quinto día hábil del mes, el viernes 7 de noviembre, directamente en las cuentas bancarias asociadas al beneficio. Actualmente, cerca de 200.000 personas reciben esta ayuda, destinada a contener económicamente a quienes enfrentan mayores dificultades sociales o laborales.