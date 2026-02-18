Nuevo DNI electrónico: ¿Quiénes están obligados a renovarlo?

Tras el lanzamiento del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con chip y tecnología de policarbonato, miles de argentinos se preguntan si su actual tarjeta sigue siendo válida. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha comenzado la transición hacia este formato más seguro, que se alinea con los estándares internacionales de identificación, pero el cambio no es exigido para todos de forma inmediata.

Quiénes están obligados a renovar el DNI en 2026

La premisa general es la continuidad: los documentos actuales conservan su plena validez hasta la fecha de vencimiento que figura en el frente del plástico. No obstante, existen tres grupos específicos que deben realizar el trámite de renovación este año:

Mayores de 14 años con documentos emitidos en 2011: Dado que la validez para adultos es de 15 años, quienes tramitaron su ejemplar hace una década y media verán expirar su vigencia durante 2026.

Menores en edad de actualización obligatoria: Los niños y niñas que tengan entre 5 y 8 años deben realizar la primera actualización. Asimismo, quienes cumplan 14 años deben tramitar su nuevo ejemplar de adulto.

Cambios de datos o extravío: Personas que hayan cambiado de domicilio, modificado su identidad de género o hayan sufrido el robo, pérdida o deterioro de su tarjeta actual.

Características del nuevo DNI electrónico

Este nuevo ejemplar no es solo un cambio estético, sino un salto tecnológico en seguridad. Está fabricado en policarbonato, un material mucho más resistente que el PVC anterior, y los datos se graban mediante láser, lo que impide cualquier intento de alteración física.

Sus componentes principales incluyen:

Chip sin contacto: Almacena datos biométricos y permite la validación de identidad digital.

Código QR de seguridad: Facilita la lectura rápida y la verificación de autenticidad en diversos organismos.

Certificados digitales: Permiten, en un futuro cercano, realizar firmas digitales y trámites remotos con la misma validez que una firma de puño y letra.

Precios y modalidades del trámite en 2026

El costo del documento se ha actualizado recientemente. Dependiendo de la urgencia y el lugar de tramitación, los valores para ciudadanos argentinos son:

Tipo de Trámite Costo (Pesos Argentinos) DNI Regular (Trámite común) $7.500 DNI Exprés (Entrega en 96hs) $18.500 DNI 24 Horas (Retiro en oficina) $29.500 DNI al Instante (Aeropuertos/Sedes) $40.500 Recién nacidos (0 a 6 meses) Sin cargo

Para los ciudadanos extranjeros residentes, el valor del trámite regular comienza en los $14.000.

Cómo sacar turno para el nuevo DNI

El proceso se inicia de manera digital para agilizar la atención en las oficinas. El usuario debe ingresar a la aplicación Mi Argentina o al portal oficial del Renaper para elegir la oficina más cercana y abonar el trámite por adelantado si así lo prefiere.

En el caso de los menores de 14 años, es requisito indispensable que concurran acompañados por su padre, madre o tutor legal, quienes también deberán presentar su DNI vigente.

El nuevo formato no solo sirve para identificar a la persona dentro del territorio nacional, sino que sigue siendo el documento válido para viajar por los países del Mercosur y asociados (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), siempre que se encuentre vigente y en buen estado.