Nuevos beneficios para jubilados: cuentas remuneradas y descuentos en supermercados desde septiembre

A partir del 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) podrán disfrutar de dos nuevos beneficios diseñados para mejorar su economía: cuentas remuneradas con intereses diarios y descuentos en compras en supermercados. Estas medidas buscan aumentar el poder adquisitivo de los beneficiarios de manera simple y accesible.

Cuentas que generan intereses diarios

Desde el próximo lunes, las cuentas de los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el BNA comenzarán a generar un rendimiento diario con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%. Este beneficio se aplicará automáticamente a los saldos de hasta $500.000, sin necesidad de trámites adicionales.

Según informó la Anses, el objetivo es ofrecer una alternativa segura para que los beneficiarios puedan mantener sus fondos en la cuenta y obtener un ingreso extra diario, que se suma al saldo disponible. En palabras simples, dejar el dinero en la cuenta generará un pequeño beneficio todos los días.

Descuentos en supermercados con BNA+

Además, los jubilados podrán acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas en las principales cadenas de supermercados del país, como Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Este beneficio estará disponible de lunes a viernes y aplica a pagos realizados con tarjeta de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BNA, siempre que se utilice la billetera digital BNA+ MODO.

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana, lo que permite acumular hasta $20.000 mensuales por usuario. Este descuento es compatible con otras promociones vigentes, lo que maximiza el ahorro en productos de consumo masivo.

¿Cómo acceder a estos beneficios?

Para aprovechar estas ventajas, es indispensable contar con la aplicación BNA+, disponible para Android e iOS. Según el Banco Nación, actualmente solo el 60% de los jubilados que cobran sus haberes en la entidad tiene la app activa. El registro es gratuito y se realiza únicamente con el DNI. La aplicación permite gestionar los reintegros, visualizar los intereses acreditados y acceder a otras promociones, como las de la Semana Nación.

Pasos para acceder a los beneficios:

Descargar BNA+: Instalar la aplicación desde las tiendas de Android o iOS y registrarse con el DNI. Asociar tarjetas: Vincular la tarjeta de débito Mastercard o las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. Pagar con BNA+ MODO: Usar la billetera digital para pagar en los supermercados adheridos y recibir el reintegro. Controlar reintegros: Los descuentos se acreditan automáticamente en la cuenta, respetando el tope semanal. Mantener saldo en la cuenta: Para generar intereses, basta con conservar hasta $500.000 en la cuenta, con acreditación diaria de los rendimientos.

El Banco Nación habilitó un sitio con guías y simuladores para facilitar el uso de la app: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.

Un impulso para los jubilados

Con estas medidas, el Banco de la Nación y la Anses buscan brindar herramientas prácticas para que los jubilados y pensionados puedan maximizar sus ingresos y ahorrar en sus compras diarias. A partir de septiembre, mantener el dinero en la cuenta y usar BNA+ no solo será más conveniente, sino también más rentable.