Nuevas medidas para usuarios de trenes y colectivos: ¿Cuáles son?

El Ministerio de Transporte anunció ayer nuevas medidas para los usuarios de trenes y colectivos. A partir de ahora, serán libres de decidir si quieren pagar las tarifas con subsidio nacional o no. De esta manera, quienes paguen la tarifa plena del boleto de colectivo abonarían $700 y el boleto de tren $1.100.

Si bien desde el Gobierno manifestaron que la medida apunta a destinar los subsidios a los sectores que más lo necesitan, tiene una fuerte connotación política que apunta al discurso de la fuerza comandada por Javier Milei, La Libertad Avanza, acerca de eliminar el Estado.

“La medida busca lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Entrará en vigencia desde el 27 de octubre“, dijo el Ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Los usuarios podrán gestionar o no el beneficio a través de la web de la SUBE. “En este momento particular en el cual se pone en debate y discusión la posibilidad del subsidio, estamos en medio de una campaña donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios no son necesarios para los usuarios. Por eso hemos dado esta oportunidad de opción”, señaló el Funcionario.

“El subsidio al transporte es una política de Estado que nosotros mantenemos porque tiene varias aristas que nos parecen beneficiosas para la población. Más allá de este sostenimiento y porque está en debate público si ese subsidio se sostiene o no, decidimos que cada usuario pueda optar por renunciar a ese subsidio”, agregó.