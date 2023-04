El Gobierno analiza dar de baja más planes sociales: 160.000 personas en la mira, ¿Quiénes están en riesgo?

Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social, confirmó que el Gobierno hará una revisión completa y exhaustiva de un grupo específico de beneficiarios de planes sociales.

Se trata de las 160.000 personas que cobran el programa Nexo. El objetivo es tener un mayor control de los gastos e impedir pagos inapropiados a hombres o mujeres que no cumplan con los requisitos exigidos por el Gobierno.

La versión oficial

La Ministra explicó: "Necesitamos ver cómo y de qué manera no se convierten en un desaliento para que las personas sigan en negro. No es la Argentina de trabajo que queremos. Tengo que saber si la persona cobra un Nexo, una Tarjeta Alimentar y si está justificado".

En marzo, el Gobierno bajó 85 mil beneficiarios del Potenciar y 15 mil del Nexo que no habían validado su identidad. Ahora, se fiscalizará el segundo programa que obliga a una contraprestación laboral o una formación de 8 horas.

Victoria Tolosa Paz aseguró que no habrá otro ajuste: "No hay margen para un ajuste. El FMI ya lo sabe. No tenemos previsto un achicamiento de la nómina. Hubo una mirada muy sesgada. Lo descarto rotundamente. No está en los planes ni del Presidente, ni del ministro de Economía ni de esta ministra".

Qué dijo el FMI

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó: "Una evaluación integral de los programas de apoyo social está identificando el potencial para reducir las superposiciones de programas, incluso limitando los beneficios de asistencia social total para aquellos que reciben otras transferencias sociales en o por debajo del salario mínimo para fomentar la entrada al mercado laboral formal".