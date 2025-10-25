Nueva app oficial para seguir las Elecciones Legislativas 2025: cómo funciona y qué ofrece

De cara a los próximos comicios nacionales, el Ministerio del Interior presentó una herramienta pensada para facilitar el acceso a toda la información electoral desde el celular. Se trata de la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, desarrollada por la Dirección Nacional Electoral (DINE), que permitirá consultar el padrón, conocer cómo usar la nueva Boleta Única de Papel y seguir los resultados en tiempo real.

Una app para centralizar toda la información electoral

La aplicación fue diseñada con el objetivo de que cada ciudadano pueda acceder a datos oficiales, seguros y sin intermediarios, según destacaron desde la DINE. En esta edición, la app concentra en un solo lugar todo lo necesario para votar correctamente el domingo 26 de octubre.

Entre las principales funciones que ofrece:

Consulta del padrón electoral: podés verificar el establecimiento, la mesa y el número de orden donde votás.

podés verificar el establecimiento, la mesa y el número de orden donde votás. Guía interactiva de la Boleta Única de Papel (BUP): explica paso a paso cómo se emite el voto válido con este nuevo formato.

explica paso a paso cómo se emite el voto válido con este nuevo formato. Información sobre los comicios: incluye horarios, normativas y recomendaciones para el día de la votación.

incluye horarios, normativas y recomendaciones para el día de la votación. Resultados y telegramas: muestra el avance del recuento provisorio y los documentos digitalizados que respaldan cada mesa.

De esta manera, la app busca ser una herramienta de referencia durante toda la jornada electoral, tanto para votantes como para medios y autoridades.

Resultados en tiempo real y transparencia electoral

Desde las 21 horas del domingo, la aplicación mostrará los resultados provisorios del escrutinio. Los datos podrán filtrarse por:

Provincia.

Categoría electoral.

Mesa o circuito.

Además, se podrán visualizar los telegramas digitalizados que son contabilizados durante la noche del recuento. Según explicaron las autoridades, este nivel de detalle busca reforzar la transparencia del proceso y garantizar que la información circule exclusivamente por canales oficiales.

Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025

Durante los comicios del 26 de octubre se renovarán cargos en ambas cámaras del Congreso Nacional:

Cámara Bancas que se renuevan Duración del mandato Diputados 127 4 años Senadores 24 (3 por distrito) 6 años

Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires elegirán tres senadores: dos por la fuerza que obtenga la mayoría y uno por la primera minoría.

Cómo será la Boleta Única de Papel

Estas elecciones marcarán el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), una reforma aprobada por el Congreso en octubre de 2024. A diferencia del sistema tradicional, no habrá boletas por partido, sino una sola hoja que incluirá todas las opciones electorales.

En el cuarto oscuro, los votantes encontrarán una tira de papel unificada con los nombres de los candidatos y los partidos participantes. Para que el voto sea válido, se deberá marcar con una cruz o tilde un solo casillero correspondiente a la preferencia del elector.

Esta modalidad busca reducir el desperdicio de papel, simplificar el conteo y mejorar la fiscalización, garantizando un proceso más ágil y transparente.